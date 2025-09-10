پخش زنده
امروز: -
دو آتشسوزی در مناطق تحت حفاظت محیطزیست کشور با تلاش نیروهای یگان حفاظت و مشارکت مردمی مهار شد. این حوادث که منشأ انسانی داشتهاند، منجر به نابودی حدود سه هکتار از پوششهای مرتعی و جنگلی در استانهای آذربایجان شرقی و گلستان شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما در حادثهای که در ارتفاعات ۲۴۵۳ متری کوه کیامکی در پناهگاه حیاتوحش جلفا (آذربایجان شرقی) رخ داد، حدود دو هکتار از مراتع منطقه در آتش سوخت.
علیرضا قوجایی، رئیس اداره محیطزیست شهرستان جلفا، با اعلام مهار کامل آتشسوزی در منطقه قلینج، گفت: منشأ این حریق انسانی بوده و آتشسوزی با اقدام سریع یگان حفاظت کنترل شد.
در حادثهای دیگر، آتشسوزی در منطقه حفاظت شده جهاننما واقع در شهرستان گرگان (استان گلستان) با تلاش نیروهای محیطزیست، پاسگاه محیطبانی شهید شاهکوه و همکاری اهالی روستای چهارباغ مهار شد. علی بیانی، رئیس اداره محیطزیست شهرستان گرگان، از سوختن حدود یک هکتار از اراضی این منطقه خبر داد و گفت: در این حریق، تعدادی درخت اُرس و گونههای علفی دچار آسیب شدند.
بررسیهای اولیه در هر دو حادثه، عامل انسانی را علت وقوع آتشسوزیها اعلام کردهاند. سازمان حفاظت محیطزیست ضمن تأکید بر افزایش گشت و نظارت در مناطق حساس، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه دود یا آتش در مناطق طبیعی، مراتب را سریعاً به نزدیکترین اداره محیطزیست اطلاع دهند.