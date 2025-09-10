به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، بهروز محبی نجم آبادی با اشاره به اهمیت پیگیری توافق‌های دوجانبه میان جمهوری اسلامی و چین، گفت: ایران برای تقابل با نقشه‌های شوم غرب باید سبد روابط خارجی خودش را متنوع کند؛ در واقع کشورمان به دلیل یک دهه توجه به بلوک غرب، تجربه ناگوار بدست آورد و بر این اساس اکنون شاهد ناترازی در عرصه‌های مختلف هستیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت باید فرصت رخ داده به منظور افزایش تعاملات تجاری و اقتصادی با چین را مغتنم بداند، اظهار کرد: بنابراین باید اذعان کرد بهره مندی از دیپلماسی منطقه‌ای و همسایه محوری می‌تواند روابط راهبردی کشورمان را تقویت کند؛ به عنوان مثال تعاملات اقتصادی ایران با کشور‌هایی مانند چین و روسیه در حوزه فروش نفت باید به سمت سرمایه گذاری‌های مشترک تغییر جهت بدهد.

وی با اشاره به اینکه چین یکی از کشور‌های عضو شانگهای و بریکس است لذا ارتقاء سطح روابط تجاری با این کشور می‌تواند محدودیت‌ها و تحریم‌های غرب را بی اثر و خنثی کند، ادامه داد: در واقع اگر قرار است به رشد، توسعه و پیشرفت دست یابیم، نیاز به سرمایه گذاری و بهره وری هستیم که در این راستا می‌توان از ظرفیت ها، فناوری و تکنولوژی چینی‌ها استفاده کنیم.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس دوازدهم تصریح کرد: امروزه مشاهده می‌شود کشور‌هایی ماند عربستان که با غرب روابط نزدیکی دارند، رویکرد خود را تغییر داده و پروژه‌های کلان و بزرگ مشترکی با شرق امضاء و انعقاد کرده‌اند که بیانگر اهمیت توجه به همسایه و منطقه محوری دارد.

محبی نجم آبادی با تاکید بر اینکه توسعه زیرساخت‌ها اهمیت دوچندان دارد، بیان کرد: بنابراین در حوزه‌هایی مانند فولاد، پسآب‌ها، نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، حمل و نقل و ... از جمله مباحثی است که می‌توان برای توسعه آنها از ظرفیت سرمایه گذاری و دانش چینی‌ها استفاده کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه حوزه ریلی یکی از مباحث مهم کشور محسوب می‌شود که باید توسعه یابد، خاطرنشان کرد: قطعا در این عرصه نیاز به سرمایه گذاری خارجی داریم و در این راستا چینی‌ها می‌توانند به ما کمک کنند؛ بیش از ۱۷ سال است که قرار بود قطار سریع السیر تهران - مشهد با همکاری اروپایی‌ها عملیاتی شود، اما به دلیل تحریم‌ها معطل ماند و این مهم در حالیست که می‌توان این پروژه بزرگ را با چینی‌ها عملیاتی کرد و به نتیجه برد - برد دست یافت.