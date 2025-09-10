پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: در پنج ماه نخست امسال بیش از ۶۵ میلیارد متر مکعب گاز شیرین و ۷۹ میلیون بشکه میعانات گازی تولید شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، غلام عباس حسینی گفت: در پنج ماه نخست امسال حدود ۷۶ میلیارد متر مکعب خوراک گاز از دریا دریافت شده که پس از فرآورش، بیش از ۶۵ میلیارد متر مکعب گاز شیرین به شبکه انتقال یافته است. تولید میعانات گازی در این مدت نیز بیش از ۷۹ میلیون بشکه بوده است.
وی تأکید کرد: این ظرفیت تولید، به تأمین پایدار انرژی در فصل سرد کمک میکند و حاصل تخصص نیروهای داخلی و استفاده از فناوریهای نوین در پالایشگاههای ۱۳گانه پارس جنوبی است.
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به اینکه این مجتمع در یک سال گذشته از فعالیت دولت چهاردهم توانست حدود ۲۳۰ میلیارد مترمکعب خوراک از سکوهای دریایی دریافت کند و حدود ۱۹۹ میلیارد مترمکعب گاز شیرین تحویل دهد، گفت: در نخستین سال فعالیت دولت چهاردهم، پالایشگاههای مجتمع پارس جنوبی بیش از ۲۴۳ میلیون بشکه میعانات گازی تولید کردند.