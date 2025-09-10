پخش زنده
امروز: -
براساس برآورد کارشناسان امسال بیش از ۳۰ هزار تن انگور سیاه از تاکستانهای پنجهزار هکتاری شهرستان سردشت برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیر جهاد کشاورزی سردشت در آیین افتتاح جشنواره انگور سیاه سردشت گفت: برداشت انگور سیاه ارگانیک سردشت همهساله از نیمه دوم شهریور آغاز و تا اواخر مهر ادامه دارد و پیشبینی میشود امسال بیش از ۳۰ هزار تن محصول از باغات پنجهزار هکتاری این شهرستان برداشت شود.
احمد علیپور با بیان اینکه انگور سیاه سردشت هشت رقم مختلف دارد، اظهار کرد: از جمله مهمترین ارقام آن میتوان به طایفی، سهرقوله، مام برایم و انگوت اشاره کرد.
وی انگور سیاه را مهمترین محصول کشاورزی سردشت دانست و افزود: رونق بازار این محصول نقش مهمی در معیشت مرزنشینان و همچنین جلوگیری از ایجاد شغلهای کاذب دارد.
️علیپور اضافه کرد: جشنواره انگور سیاه سردشت از ۱۸ تا ۲۱ شهریورماه هر روز از ساعت ۱۶ عصر تا ۲۳ شب در شهر ساحلی نلاس برگزار میشود و در آن انوع انگور سیاه در کنار سایر محصولات فراوری شده از انگور به شرکتکنندگان عرضه میشود.
رئیس جهاد کشاورزی سردشت گفت: در این جشنواره علاوه بر غرفههای عرضه انگور، غرفه عرضه سایر محصولات باغی از جمله انار، انجیر و گلابی وحشی و همچنین سماق، عسل، گیاهان دارویی، صنایعدستی، فرآوردههای انگور سیاه مانند باسلوخ، دوشاب، میوژ، گوزمه، حلواشکری، ترشی انگور نیز دایر شده است.
انگور سیاه سردشت که به انگور «رهشه» معروف است، به علت استفاده نکردن از کود و سموم، محصولی تمام ارگانیک محسوب میشود و از شهرت فراوانی برخوردار است.