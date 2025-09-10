بیمارستان موقوفه قمر بنی‌ هاشم نیشابور به عنوان تنها بیمارستان موقوفه شرق کشور در آستانه ورشکستگی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نیشابور، فیروزه و میان‌ جلگه گفت: تنها بیمارستان موقوفه شرق کشور که خارج از مرکز استان و به صورت خیریه فعالیت می‌ کند در نیشابور واقع شده است، این بیمارستان با ظرفیت ۷۷ تخت مصوب و تحت پوشش سه بیمه اصلی شامل بیمه تامین اجتماعی، خدمات درمانی و نیروهای مسلح، خدمات درمانی متعددی را به بیماران ارائه می‌ دهد.

حجت‌ الاسلام والمسلمین جعفر مهدوی‌ خواه افزود: در یک سال گذشته بیش از ۷ هزار عمل‌ جراحی در این بیمارستان انجام شده است که به طور میانگین ماهانه ۶۱۲ بیمار تحت عمل جراحی قرار گرفته‌ اند. همچنین تعداد مراجعان سرپایی به بخش اورژانس بیمارستان بیش از ۷۰ هزار نفر بوده که از خدمات درمانی بهره‌ مند شده‌ اند.

وی با بیان اینکه برای خرید تجهیزات پزشکی مبلغ ۷ میلیارد تومان هزینه شده که ۳ میلیارد تومان آن از منابع موقوفات به صورت وام تأمین شده است، گفت: همچنین برای ایمن‌ سازی بیمارستان نیز ۷۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

مهدوی‌ خواه با بیان اینکه هم اکنون ۵۵ پزشک و جراح متخصص و حاذق در این بیمارستان مشغول به خدمت هستند، ادامه داد: همچنین در اسفند پارسال بخش نوزادان با ۴ تخت بستری به بهره‌ برداری رسیده است. بیمارستان قمر بنی‌ هاشم تنها مرکزی است که در حوزه عمل‌ های تخصصی و فوق تخصصی چشم و پی‌ ان‌ ام (پیوند کلیه و مغز استخوان) در منطقه خدمات ارائه می‌ دهد.

وی به مشکلات مالی بیمارستان پرداخت و گفت: با وجود تراز مالی مثبت بیمارستان، تاکنون ۲۳ میلیارد تومان بدهی از سوی بیمه‌ ها پرداخت نشده است که این موضوع باعث بروز مشکلات عدیده‌ ای در تأمین تجهیزات، پرداخت حقوق کارکنان و سایر امور بیمارستان شده است و اگر این روند ادامه پیدا کند، بیمارستان با بحران جدی ورشکستگی مواجه خواهد شد و با توجه به اینکه موقوفات هر کدام شخصیت حقوقی مستقل دارند، نمی‌ توان درآمدهای آن‌ ها را برای حل مشکلات بیمارستان تلفیق کرد.

مهدوی‌خواه تأکید کرد: امیدواریم با حمایت بیمه‌ها و تسریع در پرداخت بدهی‌ها، مشکلات مالی بیمارستان برطرف شود و این مرکز درمانی ارزشمند بتواند به خدمات‌رسانی به مردم ادامه دهد.

وی افزود: مشکل توسعه بیمارستان به دلیل قرار گرفتن در بافت قدیمی شهر، محدودیت‌هایی ایجاد کرده و در حال حاضر برنامه مشخصی برای جابجایی یا گسترش فیزیکی بیمارستان وجود ندارد

مهدوی‌ خواه بیان کرد: بیمارستان قمر بنی‌ هاشم نقش مهمی در ارائه خدمات درمانی تخصصی در منطقه دارد و با حمایت‌ های لازم، می‌ تواند به عنوان یکی از مراکز پیشرو در شرق کشور باقی بماند.