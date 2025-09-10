به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان گفت: طی گشت و کنترل مشترک دو شبانه روزی توسط نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست اداره کل، چگنی، دلفان، سلسله و منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرم آباد در ارتفاعات این منطقه، متوجه حضور یک گروه شکارچی غیرمجاز شدند که بلافاصله جهت دستگیری آنها اقدام نمودند.

کامران فرمان پور افزود: پس از چند ساعت تعقیب و گریز و پایش این متخلفین، محیط بانان موفق شدند در نیمه‌های شب این متخلفین را دستگیر کنند و از آنها دو قبضه اسلحه غیر مجاز (یک قبضه اسلحه کلاشینکف تاشو یک تیغه خشاب و ۳۰ عدد فشنگ مربوطه و یک قبضه اسلحه برنو یک رشته قطار چرمی و تعداد ۵۰ عدد فشنگ برنو) و سایر ادوات شکار کشف و ضبط کنند.

وی اظهار داشت: پس از دستگیری این متخلفین به پاسگاه محیط بانی انتقال داده شدند و پس از تنظیم صورتجلسه اولیه پرونده این متخلفین جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی اراجع گردید.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان ضمن هشدار به متخلفین زیست محیطی در خصوص عواقب هرگونه شکار و صید غیر مجاز و برخورد قاطعانه و بدون اغماض سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه قضا با این افراد، از همه دوستداران محیط زیست درخواست نمود هرگونه تخلف زیست محیطی را به سامانه ۱۵۴۰ اطلاع رسانی نمایند تا در اسرع وقت نسبت به پیگیری آن اقدام شود.