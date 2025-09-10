جشن خرمن در لاله آباد بابل
جشن خرمن و شکر گزاری برداشت برنج در بخش لاله آباد شهرستان بابل برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ جشن خرمن یکی از جشنهای سنتی شمال ایران است که مردان شرکت کننده در آن به اجرای برنامههای آیینی، چون سرنانوازی، خرمن کوبی شکرگزاری و نیایش میپردازند.
برگزاری ورزشهای بومی محلی مانند مسابقات کشتی، طناب کشی، پاچوب بازی، قیش بازی، لافندبازی، موسیقی محلی، نمایشگاه صنایع دستی و خواندن دو رکعت نماز شکرانه از جمله مراسم این جشن است.
دیدن اسب، لیفا و فیه و خرمن کوبی سنتی در مزارع و شالیزارهای مازندران تبدیل به رویا شده و نسل جوان با این آداب نیاکانشان غریبه شدهاند.
برای احیای آداب سنتی و قدیمی مازندرانی ها، در چند سال اخیر، جشن خرمن همزمان با پایان برداشت محصولات کشاورزی در مناطق مختلف استان برگزار میشود تا نسل جدید را در کشاکش انواع هجمهها با گذشته غنی اش پیوند زند.
شهرستان بابل ۴۷ هزار هکتار زمین شالیزاری دارد که برنج ۷ میلیون ایرانی را تامین میکند.