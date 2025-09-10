پخش زنده
امروز: -
همزمان با فرارسیدن سالروز میلاد باسعادت پیامبر رحمت، حضرت محمد مصطفی (صلیاللهعلیهوآله)، اقشار مختلف مردم خوزستان با برپایی جشنها و آیینهای ویژه این روز بزرگ را گرامی داشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جشن یکهزار و پانصدمین سالروز ولادت حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) در اقصا نقاط شهرها و روستاهای استان، مساجد، حسینیهها و تکایا با چراغانی و آذینبندی فضایی سرشار از نور و شادی به خود گرفت و ولایتمداران خوزستانی با شور و شعف خاصی به استقبال این عید بزرگ اسلامی رفتند.
برگزاری سفرههای مهمانی، اطعام نیازمندان، پخش شیرینی و نذورات در میان مردم، قرائت اشعار و مدیحهسرایی در وصف پیامبر اعظم (ص) و اهل بیت (علیهمالسلام) از جمله برنامههایی بود که با حضور پرشور خانوادهها و جوانان در سراسر استان اجرا شد.
عطر دلنشین صلوات و ذکر نام پیامبر اکرم (ص) در جایجای خوزستان طنینانداز شد و مردم با ابراز محبت و ارادت خود بار دیگر نشان دادند که عشق به پیامبر و اهلبیت (ع) در دلهایشان زنده و جاویدان است.
این مراسمها جلوهای از همبستگی، ایمان و پایبندی مردم استان خوزستان به ارزشهای اسلامی بود که جلوهای باشکوه از شادی معنوی در جامعه آفرید.