بهسازی، زیباسازی، تعمیر میز و نیمکت‌ها و اجرای اقدامات زیربنایی در قالب طرح شهید عجمیان در مدارس شهرستان زارچ در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، فرماندار زارچ در بازدید از مدارس مجری طرح شهید عجمیان گفت: هم‌اکنون این طرح در هفت مدرسه شهرستان زارچ در حال اجراست که بخشی از اعتبارات آن از سوی دولت و بخش عمده هزینه‌ها توسط خیرین نیکوکار تأمین می‌شود.

پرویزی افزود: تاکنون در این مدارس، ۳۰۰ میلیون تومان از طرف سازمان نوسازی مدارس و بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان توسط خیرین هزینه شده است. همچنین خیرین ساخت ۱۰ کلاس درس، ۴ نمازخانه و ۴ زمین چمن مصنوعی را با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان بر عهده گرفته‌اند.

وی با قدردانی از مشارکت خیرین و همراهی دستگاه‌های اجرایی اظهار داشت: امیدواریم این پروژه‌ها تا آغاز سال تحصیلی جدید و در قالب پروژه‌های مهر به بهره‌برداری برسد و در اختیار دانش‌آموزان زارچی قرار گیرد.

رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ از اهداف این طرح گفت: در راستای توسعه عدالت آموزشی، هفت مدرسه شهرستان زارچ در قالب این طرح مشمول بهسازی، زیباسازی، تعمیر میز و نیمکت‌ها و اجرای اقدامات زیربنایی شده‌اند تا مدارس با آمادگی کامل میزبان دانش‌آموزان در سال تحصیلی جدید باشند.

زارع با اشاره به نقش دانش‌آموزان در این طرح افزود: بیش از ۲۰۰ دانش‌آموز به‌عنوان یاوران طرح شهید عجمیان در بحث شاداب‌سازی و نشاط‌بخشی مدارس همکاری ارزشمندی داشته‌اند. همچنین همراهی مدیران مدارس به‌عنوان نیرو‌های ثابت و دلسوز، سهم مهمی در پیشبرد این اقدامات داشته است.