پخش زنده
امروز: -
نمایندگی میراثفرهنگی در شهرستانهای تازه تأسیس میرآباد، چهاربرج و باروق ایجاد میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجانغربی در نشست شورای معاونان این ادارهکل گفت: در حال حاضر حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایعدستی به اولویت مسئولانی استان افزوده شده است و افزایش ۱۰ برابری تخصیص اعتبارات ادارهکل، سپردن مسئولیت کارگروه گردشگری و خدمات همایش بینالمللی سرمایهگذاری اینوا با تهیه ۲۴۲ فرصت سرمایهگذاری به این اداره کل نشان از توجه ویژه مسئولان آذربایجانغربی به این حوزه است.
مرتضی صفری، با بیان اینکه آذربایجانغربی استانی با تاریخ غنی بوده به طوریکه در موزه باستانشناسی ارومیه اشیایی با قدمت ۹ هزار سال قرار دارد، افزود: این استان در عین حال که طبیعت زیبایی دارد با یکهزار و ۸۵۲ اثر ثبت ملی و شش اثر ثبت جهانی با احتساب پارک ملی دریاچه ارومیه جزو برخوردارترین استانهاست.
صفری اظهارکرد: ثبت جهانی مسجد جامعه ارومیه و روستای حسنلو نقده نیز در دستور کار قرار دارد که برای تحقق این امر جا دارد از مسئولان استانی، شهرستانی که با جان و دل برای تهیه پرونده ثبت جهانی اقدام نمودند قدردانی کنم.
وی، با اشاره به اینکه درسایه توسعه گردشگری بیکاری در استان کاهش مییابد، تصریح کرد: به فرمانداران این نوید را میدهیم که گردشگری مستعدترین و کمریسکترین حوزهها برای توسعه بوده و عایدی سرمایهگذاری در این حوزه بسیار زیاد است و سرمایهگذاران با خیال راحت میتوانند در این حوزه سرمایهگذاری کنند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی، با اشاره به اهمیت اجرای تورهای ورزشی و جشنوارههای مختلف برای شناساندن ظرفیتهای تاریخی و گردشگری استان بهویژه شهرستانهای جنوب استان گفت: در این راستا پیشنهاد میشود مسابقات تور دوچرخهسواری در مسیر جنگلهای پردانان پیرانشهر برگزار شود و دوچرخهسواران در دو مسیر رفت و برگشت از شهرهای نقده، اشنویه، پیرانشهر، میرآباد، سردشت و مهاباد عبور کنند که برگزاری این تور فرصتی فراهم خواهد کرد با تهیه تصاویر هوایی از منطقه و پخش از شبکههای سراسری و رسانههای مختلف ظرفیتهای این شهرستانها هرچه بیشتر معرفی شود.
وی، با اشاره به برگزاری دوره آموزشی برای دهیاران شهرهای استان برای ایجاد واحدهای بومگردی افزود: این ادارهکل تأمین اعتبار اجرای پروژه پل معلق میرآباد، تدوین برنامه جامع گردشگری در شهرستانهای میرآباد، چهاربرج و باروق و نیز پرداخت تسهیلات به هنرمندان صنایعدستی و حمایت از ایجاد بومگردیها در این شهرستانها اعلام آمادگی میکند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری وصنایعدستی آذربایجانغربی، با اشاره به تأکید استاندار آذربایجانغربی مبنی بر معرفی پروژه گردشگری در هر شهرستان استان برای ارائه به رئیس جمهور در سفر استانی اضافه کرد: در این راستا پیشنهاد ۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه و تقویت زیرساختهای گردشگری امامزاده سیدتاجالدین چهاربرج، ۲۵ میلیارد تومان برای ایجاد تفرجگاه خدرآباد میرآباد و ۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای کمپینگ حیدرباغی باروق ارائه میشود.