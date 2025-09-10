آئین سنتی شکرگزاری برداشت برنج در بخش لاله آباد شهرستان بابل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،جشن خرمن یکی از جشنهای سنتی شمال ایران است که مردان شرکت کننده در آن به اجرای برنامههای آیینی، چون سرنانوازی، خرمن کوبی (جینگا)، شکرگزاری و نیایش و رقص خرمن میپردازند.
برگزاری ورزشهای بومی محلی مانند مسابقات کشتی، طناب کشی، پاچوب بازی، قیش بازی، لافندبازی، موسیقی محلی، نمایشگاه صنایع دستی و خواندن دو رکعت نماز شکرانه از جمله مراسم این جشن است.
در مازندران، سنتهای خاصی وجود دارد که به جا مانده از تاریخ کهن این مرز و بوم است و امروز دیدن برخی از این سنتها و آیینها تبدیل به رویا شده است.
دیدن اسب، لیفا ، فیه و خرمن کوبی سنتی در مزارع و شالیزارهای مازندران برای نسل جوان جلوه ای خاص دارد.
جشن خرمن مازندران از آداب قدیمی و سنتی شالیکاران و کشاورزان این دیار برای شکرگزاری، شادمانی و احیای فرهنگ بومی است.
شهرستان بابل ۴۷ هزار هکتار زمین شالیزاری دارد که برنج ۷ میلیون ایرانی را تامین میکند.