جانشین فرمانده سپاه جوادالائمه (ع) خراسانشمالی گفت: از ابتدای امسال سه هزار و ۵۰۰ نفر از مردم استان از یادمانهای دفاع مقدس در مناطق عملیاتی غرب کشور بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سردار حسین اکبری گفت: مردم در قالب هیاتها و کاروانهای مختلف، از جمله کاروانهای اربعین، با حضور در مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس، از یادمانهای مختلف بازدید کردند و با رشادتها و ایثارگریهای رزمندگان دفاع مقدس آشنا شدند.
وی افزود: بازدیدکنندگان با حضور در یادمانهای غرب کشور، ضمن ادای احترام به شهدای والامقام، از نزدیک با فضای مناطق عملیاتی و تاریخ دفاع مقدس آشنا شدند و پیام مقاومت و ایثار را به نسل جوان منتقل کردند.
جانشین فرمانده سپاه جوادالائمه (ع) خراسانشمالی گفت: برنامهریزی برای سفرهای راهیان نور در نیمه دوم سال انجام شده است و ۱۰ هزار نفر از مردم استان در قالب کاروانهای مختلف به مناطق جنوب کشور از ۲۰مهرماه اعزام میشوند.
بازدید از یادمان شهدای گمنام اندیمشک، زیارت یادمانهای عملیات والفجر ۸ در اروند، شهدای شلمچه، شهدای هویزه، شهدای دهلاویه و وداع با شهدای گمنام تازه تفحص شده در معراج شهدای اهواز از جمله برنامهها در اردوهای راهیان نور در مناطق علمیاتی دفاع مقدس در جنوب کشور است.