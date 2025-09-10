به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سردار حسین اکبری گفت: مردم در قالب هیات‌ها و کاروان‌های مختلف، از جمله کاروان‌های اربعین، با حضور در مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس، از یادمان‌های مختلف بازدید کردند و با رشادت‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان دفاع مقدس آشنا شدند.

وی افزود: بازدیدکنندگان با حضور در یادمان‌های غرب کشور، ضمن ادای احترام به شهدای والامقام، از نزدیک با فضای مناطق عملیاتی و تاریخ دفاع مقدس آشنا شدند و پیام مقاومت و ایثار را به نسل جوان منتقل کردند.

جانشین فرمانده سپاه جوادالائمه (ع) خراسان‌شمالی گفت: برنامه‌ریزی برای سفر‌های راهیان نور در نیمه دوم سال انجام شده است و ۱۰ هزار نفر از مردم استان در قالب کاروان‌های مختلف به مناطق جنوب کشور از ۲۰مهرماه اعزام می‌شوند.

بازدید از یادمان شهدای گمنام اندیمشک، زیارت یادمان‌های عملیات والفجر ۸ در اروند، شهدای شلمچه، شهدای هویزه، شهدای دهلاویه و وداع با شهدای گمنام تازه تفحص شده در معراج شهدای اهواز از جمله برنامه‌ها در اردو‌های راهیان نور در مناطق علمیاتی دفاع مقدس در جنوب کشور است.