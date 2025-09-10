پخش زنده
امروز: -
خانه فرهنگ ایران در دهلی نو این روزها میزبان آوای قرآن بود؛ جایی که قاریان و حافظان جوان از ایران، عراق و هند، پیام وحدت و رحمت را در سالروز میلاد پیامبر اعظم (ص) طنینانداز کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو، به مناسبت میلاد پیامبر اعظم (ص) و هفته وحدت، بیست و ششمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن کریم با همکاری رایزنیهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و عراق در دهلی نو برگزار شد.
در این دوره، بیش از ۳۲۰ نفر در سه رشته قرائت، حفظ و تفسیر نام نویسی کردند که پس از بررسیها، ۷۵ قاری و حافظ در رشتههای حفظ کل، تفسیر و قرائت به مرحله اصلی راه یافتند.
مراسم افتتاحیه دوشنبه در خانه فرهنگ ایران برگزار شد و آیین پایانی همراه با جشن میلاد النبی (ص) شامگاه سهشنبه به پایان رسید.
در مراسم پایانی این مسابقات به نه نفر از برگزیدگان (سه نفر برتر در هر رشته) لوح سپاس و جوایزی اهداشد.
این مسابقات علاوه بر جنبههای معنوی، جلوهای از دیپلماسی فرهنگی نیز بود؛ جایی که قاریان با لهجههای هندی، فارسی و عربی پیام مشترکی را به گوش حاضران رساندند: قرآن، زبان وحدت و رحمت.