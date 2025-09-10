به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ براساس هشدار هواشناسی سطح زرد-شماره ۳۰ وبا توجه به فعالیت امواج تراز میانی جو، رگبار متناوب باران و رعد وبرق همراه با وزش باد گاهی شدید و کاهش دما پیش بینی می‌شود.

مخاطره رگبار متناوب باران و رعد وبرق همراه با وزش باد گاهی شدید و کاهش دما از پنجشنبه ۲۰ شهریور آغاز می‌شود و اثر این مخاطره تا ۲۱ شهریور در نیمه شمالی استان ادامه خواهد داشت.

در اثر این مخاطره احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه و برخورد صاعقه وجود دارد.



آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران –احتیاط در تردد‌های شهری و جاده‌ای مناطق شمال استان-خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و احتیاط در فعالیت‌های کوهنوردی –پاکسازی دهانه پل‌ها و لایروبی کانال‌ها و آب رو‌ها -اطمینان از استحکام سازه‌های موقت وتابلو‌های تبلیغاتی وتوجه به توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی ضروری است.