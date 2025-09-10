به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رادیو فرهنگ به مناسبت میلاد فرخنده پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ، مجموعه‌ای متنوع از ویژه‌برنامه‌های مذهبی، فرهنگی و هنری را تقدیم شنوندگان می‌کند.

«مکتب نور» بت معرفی آموزه‌های پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) و بررسی سیره و آثار ایشان در تقویت باور‌های دینی و اخلاقی ساعت صبح پخش میشود.

«به عشق محمد» با حضور حجت‌الاسلام هاشمی، هنرمندی عباس محبی و منوچهر آذری، ارتباط زنده با استان‌های کردستان، سیستان و بلوچستان و گلستان، قرائت اشعار، معرفی کتاب، روایت‌های معنوی و پخش مدیحه‌سرایی به تهیه‌کنندگب سیدهادی موسوی‌نژاد از گروه جامعه و کتاب روانه آنتن می‌شود.

در بخش مستندها، ساعت ۱۴:۳۰ «مستند فرهنگ» با تهیه‌کنندگی فاطمه محمدیان‌فر به روایت فرآیند میناکاری و خطاطی در‌های حرم امام حسن عسکری (ع) در خوزستان می‌پردازد و ساعت ۱۹:۳۰ روایتی جامع از حیات و مبارزات آیت‌الله سید محمود طالقانی، عالم مجاهد و مفسر قرآن، پخش می‌شود.

همچنین ساعت ۲۱، «جهان ترجمه» به تهیه‌کنندگی سیدمحمد حسینی باغسنگانی، مروری بر کارنامه علمی و ادبی استاد موسی اسوار، مترجم و پژوهشگر فقید، خواهد داشت؛ چهره‌ای که با ترجمه‌های دقیق و آثار ماندگار خود، نقش مهمی در معرفی ادبیات جهان به زبان فارسی ایفا کرد.

شب‌های فرهنگ ساعت ۲۱:۳۰ با سخنرانی استاد محمدصادق سجادی، به ویژگی‌های شگرف نظم در ادبیات زبان فارسی که مایه شگفتی شرق‌شناسان جهان شده، اختصاص دارد.

نیستان ساعت ۲۲ با پنج بخش، پیانو نوازی مکتب ایرانی با محمدرضا امیرقاسمی، موسیقی کودک با مسعود نظر، آشنایی با موسیقی ایران با نوشین پاسدار، بررسی موسیقی نواحی با صادق چراغی، و آواز و ادوات تحریری با غفار ذابح به تهیه کنندگی یلدا احتشامی از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

نمایش فرهنگ ساعت ۲۳ قسمت‌هایی از نمایش «به توپ بستن مجلس در زمان محمدعلی‌شاه قاجار و قیام مشروطه» را پخش می‌کند این برنامه از ۱۶ شهریور آغاز شده و تا ۲۶ شهریورادامه دارد.