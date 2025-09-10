پخش زنده
وزش باد در شهرهای آبادان و خرمشهر باعث برخاستن کرد و خاک محلی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی، تا روز شنبه پدیده غالب در استان وزش بادهای متوسط تا نسبتا شدید همراه با تندبادهای لحظهای در مناطق غربی، جنوبی و تا حدودی مرکزی استان خواهد بود و احتمال وقوع گردوخاکهای محلی و موقتی نیز طی ساعاتی از بعد از ظهرها در این مناطق وجود دارد.
محمد سبزه زاری افزود: از فردا تا روز شنبه روند کاهش ۲ تا ۴ درجهای دما در سطح استان پیش بینی میشود.
او ادامه داد: از اواخر وقت امروز تا اواسط وقت فردا جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت در سواحل و مناطق جنوبِ شرقی استان خواهند شد. تا روز جمعه شمال خلیج فارس مواج است.