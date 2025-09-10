پخش زنده
تعطیلات پایان هفته و همزمانی آن با میلاد پیامبر اکرم (ص)، فرصتی را برای هموطنان فراهم کرده تا چند روزی را در شهر تاریخی همدان میهمان باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این روزها به هر یک از آثار تاریخی و گردشگری شهر همدان که سر میزنیم جمعیت زیادی از گردشگران را میبینیم که فرصت را غنیمت شمرده و این روزهای تعطیل پایان هفته به همدان سفر کردهاند.
این استان جاذبههایی مانند غار علیصدر، مجموعه تاریخی شهر و محوطه هگمتانه، آرامگاه بوعلی سینا، آرامگاه باباطاهر، مجموعه گنجنامه و بازار سنتی همدان، سرابهای گیان و گاماسیاب نهاوند و جهان کوچک، قلعه نوشیجان ملایر و شهر زیر زمینی سامن را در خود جای داده است.
گردشگران آب و هوای مناسب، مردمانی میهمان نواز و آثار فراوان گردشگری را علت انتخاب شهر همدان به عنوان مقصد گردشگری خود عنوان میکنند.