به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این روز‌ها به هر یک از آثار تاریخی و گردشگری شهر همدان که سر می‌زنیم جمعیت زیادی از گردشگران را می‌بینیم که فرصت را غنیمت شمرده و این روز‌های تعطیل پایان هفته به همدان سفر کرده‌اند.

این استان جاذبه‌هایی مانند غار علیصدر، مجموعه تاریخی شهر و محوطه هگمتانه، آرامگاه بوعلی سینا، آرامگاه باباطاهر، مجموعه گنج‌نامه و بازار سنتی همدان، سراب‌های گیان و گاماسیاب نهاوند و جهان کوچک، قلعه نوشیجان ملایر و شهر زیر زمینی سامن را در خود جای داده است.

گردشگران آب و هوای مناسب، مردمانی میهمان نواز و آثار فراوان گردشگری را علت انتخاب شهر همدان به عنوان مقصد گردشگری خود عنوان می‌کنند.