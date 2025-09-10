به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرستو شهنی گفت: رقابت‌های قهرمانی کلیستنیکس کشور، فردا بیستم شهریور به میزبانی استان تهران برگزار می‌شود که امیدوارم ورزشکاران استان در سه شاخه قدرت، استقامت و فری استایل نمایش خوبی داشته باشند و تلاش آنها همراه با کسب مدال بلشد.

وی افزود: در شاخه قدرت علی فیوضی، مهدی علیزاده و کسری عطاردی، در شاخه استقامت یاسین راشد نژاد و محمدرضا شیاسی و در شاخه فری استایل مسعود امیریان باغ احمدی، نمایندگان اعزامی استان به رقابت‌های قهرمانی کشور هستند.

شهنی آمادگی تیم استان را مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: ورزشکاران استان در شرایط عملکردی خوبی در این مسابقات حاضر می‌شوند و همه را شانس مدال می‌دانیم.