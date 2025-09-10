پخش زنده
رئیس بیمارستان دکتر پیروز لاهیجان از اختصاص دستگاه کرانیوتوم با اعتبار ۳ میلیارد تومان به این بیمارستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، امید مصفائی راد با اشاره به اینکه بیمارستان دکتر پیروز لاهیجان به عنوان مرکز ترومای پرترافیک شرق گیلان و غرب مازندران در حال فعالیت است گفت: باتوجه به نیاز مبرم این مرکز درمانی و برای خدمت رسانی سریعتر و مناسبتتر به بیماران عزیز، با پیگیریهای نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان و فرماندار لاهیجان یک دستگاه کرانیوتوم به بیمارستان دکتر پیروز اختصاص یافت.
وی افزود: این دستگاه برای جراحیهای مغز ، ستون فقرات ، گوش ، حلق و بینی کاربرد دارد که با هزینه حدود ۳ میلیارد تومان تهیه شد وبه بیمارستان دکتر پیروز لاهیجان اختصاص پیدا کرد.