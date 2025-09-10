پخش زنده
مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور اعلام کرد: تا پایان امسال ۱۰ رقم بذر جدید محصولات زراعی دیم را معرفی خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت جهاد کشاورزی، مظفر روستایی رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور در آستانه برگزاری سی و یکمین اجلاس سالانه این موسسه گفت: در این اجلاس که ۲۳ و ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ در شهرستان مراغه برگزار می شود، جدیدترین دستاوردهای تحقیقاتی این عرصه ارائه خواهد شد که مهمترین آنها بذرهای جدید غلات، حبوبات، دانههای روغنی و علوفه است.
وی افزود: این اجلاس با هدف بررسی نتایج پروژههای تحقیقاتی خاتمهیافته در سال جاری و برنامهریزی برای سال زراعی آینده، با حضور ۱۵۰ نفر از محققان همکار از سراسر کشور بهصورت حضوری و مجازی برگزار خواهد شد.
روستایی تصریح کرد: در این اجلاس دو روزه، نتایج پروژههای تحقیقاتی در بخشهای مختلف از جمله غلات، حبوبات، دانههای روغنی، علوفه و تولید هستههای اولیه بذور ارقام و لاینهای معرفی شده بررسی میشود.
رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور اظهار داشت: این مؤسسه تاکنون ۱۳۰ رقم از محصولات مختلف از جمله گندم، جو، نخود، عدس، کلزا، گلرنگ، بالنگوی شهری، نخود علوفهای و گیاهان علوفهای را برای کاشت در اراضی دیم معرفی کرده است و انتظار میرود با معرفی ۱۰ رقم جدید، تنوع و عملکرد محصولات زراعی دیم در کشور بهبود یابد.