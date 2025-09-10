پخش زنده
مروری بر آثار استاد «موسی اسوار» در «جهان ترجمه» و روایتی از زندگی و اندیشههای آیتالله طالقانی در «مستند فرهنگ» از رادیو فرهنگ شنیدنی میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «جهان ترجمه» چهارشنبه ۱۹ شهریور ساعت ۲۱ از آنتن رادیو فرهنگ پخش میشود.
این برنامه به تهیهکنندگی سید محمد حسینی باغسنگانی شنوندگان را با بخشهایی از زندگی و فعالیتهای علمی استاد موسی اسوار، مترجم، نویسنده و پژوهشگر برجسته فقید، همراه میکند.
موسی اسوار از چهرههای ماندگار حوزه ترجمه و پژوهش ادبی بود که آثار مهمی در زمینه ادبیات کلاسیک و معاصر جهان به فارسی برگرداند.
وی با تسلط بر زبان انگلیسی و آشنایی عمیق با ادبیات تطبیقی ، نقش مهمی در معرفی نویسندگان و متفکران غربی به مخاطبان ایرانی ایفا کرد.
آثار ترجمهشده او به خاطر دقت زبانی، امانتداری ادبی و بیان روان همواره مورد توجه منتقدان و علاقهمندان قرار داشت.
علاوه بر ترجمه، در حوزه تألیف و پژوهش نیز فعال بود و مقالات و یادداشتهایی ارزشمند در مجلات علمی و فرهنگی منتشر کرد.
موسی اسوار بیش از چهار دهه به ترجمه آثار ارزشمند ادبیات عربی به فارسی پرداخت و نام خود را به عنوان یکی از مترجمان برجسته این حوزه ماندگار ساخت.
او با تسلطی کمنظیر بر زبان عربی و فارسی، آثاری از شاعران و نویسندگان بزرگی، چون محمود درویش، «آخر شب»، «اگر باران نیستی نازنین، درخت باش» نزار قبانی، «تا سبز شوم از عشق»، غسان کنفانی، «تا هر وقت که برگردیم» و جبران خلیل جبران، «ماسه و کف»، «عیسی پسر انسان»، «پیامبر و باغ پیامبر»، را به فارسی برگرداند.
علاوه بر این، او آثاری در حوزه اندیشه اسلامی و متون کلاسیک نیز ترجمه و ویرایش کرد؛ از جمله صحیفه سجادیه، آثار سید موسی صدر، اشعار عربی سعدی، و نوشتههای طه حسین. این ترجمهها و ویراستاریها، بخشی مهم از میراث فرهنگی ایران معاصر را شکل دادهاند.
«جهان ترجمه» در این قسمت، ضمن مرور کارنامه پربار استاد اسوار که شهریور امسال دارفانی را وداع گفت، بخشهایی از مصاحبهها، نقدها و دیدگاههای او درباره جایگاه ترجمه در ارتقای فرهنگ و ادبیات کشور را پخش خواهد کرد تا یاد و نام این استاد زنده بماند.
برنامه «مستند فرهنگ»
رادیو فرهنگ در ادامه مسیر آشنایی شنوندگان با چهرههای برجسته تاریخ معاصر ایران، چهارشنبه ۱۹ شهریور ساعت ۱۹:۳۰ «مستند فرهنگ» را روایت زندگی آیتالله سید محمود طالقانی اختصاص داده است.
این برنامه به همت گروه تولید و تأمین شبکه رادیویی فرهنگ تهیه شده و با بهرهگیری از آرشیو صوتی، متون تاریخی و گفتوگوهای کارشناسی، به روایت زندگی، مبارزات و دیدگاههای این عالم مجاهد میپردازد.
«مستند فرهنگ» زندگی آیتالله سید محمود طالقانی، روحانی مبارز، مفسر قرآن و از تأثیرگذارترین چهرههای دوران انقلاب اسلامی را روایت میکند.
آیتالله طالقانی، از جمله رجال دینی و فکری قرن معاصر است که نقش مهمی در شکلگیری نهضت اسلامی و پیروزی انقلاب اسلامی ایران ایفا کرد.
برنامه با مرور دوران کودکی و تحصیلات علوم دینی در حوزه علمیه قم و نجف آغاز میشود و سپس به مبارزات سیاسی او در برابر استبداد و استعمار، سالهای زندان و تبعید و همچنین فعالیتهای فرهنگی او در حوزه تفسیر قرآن و برنامههای اجتماعی میپردازد.
بخشهایی از سخنرانیهای کمتر شنیدهشده، خاطرات یاران و شاگردان، و تحلیل کارشناسان حوزه تاریخ معاصر، پیکره اصلی مستند را تشکیل میدهد.
«مستند فرهنگ» با این روایت، فرصتی فراهم میکند تا شنوندگان امروز با عمق اندیشهها، زیست ساده و منش مردمی آیتالله طالقانی آشنا شوند و ارزشهای ماندگار او را در ذهن و دل خود مرور کنند.
