به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس هیئت دوچرخه‌سواری شهرستان مهاباد گفت: مسابقات جایزه بزرگ دوچرخه‌سواری رشته کوهستان (کراس کانتری) جام آزاد شمال‌غرب کشور به میزبانی این شهرستان برگزار می‌شود.

دیاکو توتونچی افزود: این رقابت‌ها با حضور ۴۰ دوچرخه‌سوار حرفه‌ای از استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان‌غربی، قزوین، زنجان و کردستان از فردا پنجشنبه آغاز خواهد شد.

توتونچی اظهارکرد: مسابقات در رشته کوهستان و در چهار رده سنی نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان برگزار می‌شود.

وی گفت: محل برگزاری این رقابت‌ها پارک ملت و حاشیه شهربازی مهاباد تعیین شده و تمامی زیرساخت‌ها و تجهیزات لازم برای برگزاری مسابقات فراهم شده است.

رئیس هیئت دوچرخه‌سواری شهرستان مهاباد، هدف از برگزاری این رویداد ورزشی را، توسعه ورزش دوچرخه‌سواری در منطقه، شناسایی استعداد‌های برتر و ایجاد شور و نشاط اجتماعی در بین جوانان اعلام کرد.

رشته کراس‌کانتری (Cross Country) یکی از پرطرفدارترین شاخه‌های دوچرخه‌سواری کوهستان است که به‌دلیل نیاز به آمادگی بدنی بالا، مهارت فنی در عبور از مسیر‌های ناهموار و همچنین سرعت عمل شناخته می‌شود.