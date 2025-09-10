پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، فرماندار صومعهسرا در جلسه ستاد تنظیم بازار این شهرستان گفت: تأمین کالاهای اساسی، توزیع عادلانه کالاهای مورد نیاز مردم و نظارت بر توزیع قیمتها مهمترین وظیفه ستاد تنظیم بازار است تا اجحافی در حق مردم ایجاد نشود.
حمید رضائی بابیان اینکه روزانه ۱۲ تا ۱۶ تن مرغ در این شهرستان توزیع میشود افزود: باید نظارت شود تا مرغ در شهرستان صومعه سرا که قطب تولید مرغ است با قیمت مصوب به دست مصرف کننده برسد.
وی بابیان اینکه با نانوایانی که اقدام به تعطیلی خودسرانه میکنند برخورد شود گفت: مسئولان بازرسی از نانواییها باید تلاش کنند تا نان سالم با کیفیت به موقع و درست به دست مصرف کننده برسد.