به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا زاکانی در مراسم کلنگ‌زنی مسجد حضرت رسول (ص) در منطقه ۱۸ همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه سرانه‌های مذهبی و ساخت مساجد جدید با معماری ایرانی-اسلامی خبر داد و گفت: در حوزه مسجد، ستادی تشکیل شده که همه دستگاه‌ها در آن مشارکت دارند و هدف، توسعه سرانه‌های مذهبی با محوریت مردم است.

شهردار پایتخت در این مراسم با تبریک این اعیاد بزرگ، احداث مسجد را زمینه‌ساز رشد معنوی و گسترش خدمت‌رسانی در محلات دانست و گفت: امیدواریم با احداث این مسجد و ملحقات فرهنگی آن، بتوانیم بستری برای خدمتگزاری بیشتر و تقویت کانون هدایت و معنویت در منطقه فراهم کنیم.

زاکانی گفت: با همکاری ائمه جماعات، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهاد‌های ذی‌ربط، حدود هزار مسجد در تهران مورد بازدید و کارشناسی قرار گرفته است. برای ۳۱۵ مسجد مصوبه اعتباری گذاشته شده و عملیات اجرایی در ۱۶۵ مورد از آنها آغاز شده است. البته ارزش خدمت به مساجد به قدری والاست که این اعداد در مقابل آن بی‌ارزش است.

تأکید بر کاهش فاصله خدماتی بین شمال و جنوب تهران

شهردار تهران در ادامه تصریح کرد: منطقه ۱۸ و سایر مناطق مشابه، آینده درخشانی خواهند داشت. پروژه‌های بزرگ چند ده هکتاری در دست اجراست تا بی‌عدالتی در توزیع خدمات شهری برطرف شود. ما خود را خادم مردم می‌دانیم و تلاش می‌کنیم مشکلات را با محوریت خود مردم حل کنیم.

زاکانی در پایان با اشاره به موفقیت مدل مردمی در بازسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث اخیر، آن را نمونه‌ای از توانایی حل مشکلات کشور با تکیه بر مردم دانست و گفت: وقتی دستگاه‌های اجرایی تسهیلگر مردم باشند، می‌توانیم بر هر مشکلی غلبه کنیم. نمونه عینی آن، تعیین تکلیف ۹۷ درصد از واحد‌های مسکونی آسیب‌دیده در کوتاه‌ترین زمان ممکن با این مدل بود.

تنها سه منطقه تهران از سرانه مناسب برخوردار هستند

وی با اشاره به مطالعات انجام‌شده، به پایین بودن سرانه‌های خدماتی از جمله سرانه مسجد و فضای سبز در بسیاری از مناطق تهران نسبت به استاندارد‌های کشوری اشاره کرد و افزود: متأسفانه تنها سه منطقه تهران از سرانه مناسب برخوردار هستند و ۱۸ منطقه از جمله منطقه ۱۸ با کمبود مواجهند. شهرداری تهران مکلف است هفت سرانه اصلی از جمله فضای سبز را در کل شهر ارتقا دهد.