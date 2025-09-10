مسابقه فن بیان و سخنوری با حضور ۱۵۰ نفر از اولیا و دانش آموزان آموزش و پرورش تبادکان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مسابقه فن بیان و سخنوری «عصر جدید باخبر باش» با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و با حضور ۱۵۰ نفر از اولیا و دانش آموزان در سالن آمفی تئاتر خادم الشریعه آموزش و پرورش تبادکان برگزار شد و مجریان با تجربه و اصحاب رسانه به داوری این مسابقه پرداختند.

محسن ملکی زهان مدیر گروه فرهنگی و هنری باخبرباش با ابراز امیدواری به فراگیری فرهنگ سازی آموزش های فن بیان و سخنوری مبتنی بر نیاز دنیای ارتباطات امروز، باخبرباش را تحولی بزرگ در عرصه آموزش فن بیان و هنر اجرا در سطح استان عنوان کرد.

در این مراسم مهدی روح بخش فیض آبادی، مدیر روابط عمومی گروه آموزشی باخبرباش در سخنانی به جذابیت پیوند اصل رقابت سالم با مقوله آموزشی و تربیتی هنر سخنوری و اجرای صحنه اشاره کرد و مسابقه عصر جدید باخبرباش را گامی موثر در شناسایی و توانمند سازی استعداد های اجرا در عرصه دانش آموزی دانست.

مصطفی اکرمی مدیر فرهنگسرای خادم الشریعه نیز در بازدید از این مراسم، با ابراز خرسندی از استقبال دانش آموزان، این مراسم را همکاری ارزشمندی بین معاونت فرهنگی شهرداری مشهد و آموزش و پرورش خواند.