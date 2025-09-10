پخش زنده
معاون محیط زیست انسانی ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: خروج کارخانه کربن ایران از شهر اهواز راهکاری موثر برای مقابله با آلودگیهای محیط زیست است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرهاد قلینژاد در خصوص جابهجایی انتقال کارخانه کربن به خارج از محدوده شهر اهواز اظهار کرد: انتقال این کارخانه یکی از مطالبات عمومی و بحق مردم شهر اهواز برای کاهش آلودگیهای محیط زیست است. طبق قوانین و مقررات به ویژه و ماده ۱۴ قانون هوای پاک صنایعی که در محدوده شهرها قرار دارند و راهکار اساسی برای کاهش و رفع و پیشگیری از آلودگی آنها وجود ندارد باید خارج از محدوده شهرها منتقل شوند.
وی افزود: هر چند در کارخانه کربن اهواز اقداماتی در زمینه کنترل آلودگیها انجام شده است، اما فعالیت این صنعت در شهر موجب آلودگیهای محیط زیست میشود بنابراین موضوع انتقال این کارخانه به خارج از محدوده شهر اهواز در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته و همواره مورد پیگیری بوده است.
قلی نژاد ادامه داد: پس از پیگیریهای مستمر و جدی به ویژه تصویب انتقال این کارخانه به محدوده خارج از شهر در کارگروه هوای پاک استان خوزستان و همچنین در کارگروه ملی هوای پاک کشور، موضوع انتقال این کارخانه به طور جدی در دو سال اخیر پیگیری شد.
معاون محیط زیست انسانی ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان اضافه کرد: برنامه زمانبندی انتقال این کارخانه، به ادارهکل محیط استان خوزستان و سپس به سازمان محیط زیست تصویب و ابلاغ شد و این کارخانه موظف شد در مدت سه سال به خارج از محدوده شهر اهواز منتقل شود.
وی میگوید: با جدی شدن طرح انتقال این کارخانه و با پیگیریهای انجامشده، سال گذشته عملیات انتقال آن با تعیین زمین محل ساخت کارخانه در شهرک صنعتی شماره ۵ اهواز و صدور مجوز توسط سازمان محیط زیست آغاز شد.
قلی نژاد بیان داشت: تسطیح، دیوارکشی زمین محل ساخت انجام شده است و امکانات اولیه زیرساختی مانند برق و گاز در حال انتقال است.
وی ادامه داد: هرچند فرآیند انتقال کارخانه به خارج از شهر به دلیل مشکلات به وجود آمده هنگام اجرا، نسبت به برنامه زمانبندی عقبتر است، اما عملیات به طور مستمر ادامه دارد و موضوع انتقال کارخانه کربن اهواز در دستور کار شورای حفظ حقوق عامه استان خوزستان در دادگستری قرار دارد.
قلینژاد اضافه کرد: جلسههای مستمر در معاونت حقوق عامه دادگستری استان خوزستان به صورت مستمر برگزار میشود و برنامه زمانبندی و نظارت بر اقدامات و همچنین رفع موانع در انتقال این کارخانه در شورای حفاظت حقوق عامه استان خوزستان مطرح، پیگیری و در صورت لازم از سوی دادگستری مرتب صادر میشود.
وی افزود: همه متولیان از جمله سازمان محیط زیست، متولیان این صنعت و استانداری در کارگروه هوای پاک شورای حفظ حقوق عامه دادستان، همواره پیگیر و ناظر بر اجرای این پروژه انتقال کارخانه هستند.
معاون محیط زیست انسانی ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: امیدواریم با این جدیتی که این پروژه در حال پیگیری است بتوانیم سریعتر شاهد انتقال این کارخانه به خارج از شهر اهواز باشیم، اما با توجه مشکلات به وجود آمده مقرر شده است آخرین جلسه، برنامه زمانبندی جدیدی مطابق با واقعیتهای پروژه به سازمان مدیریت دادگستری اعلام شود.
وی بیان کرد: همچنین با نظارت اداره کل محیط زیست استان خوزستان، تعویض فیلترها و اقدامات کنترل آلایندهها در کارخانه از سوی شرکت کربن اهواز انجام شده است و در ماههای اخیر شاهد کاهش آلودگیهای ناشی از این کارخانه بودیم و نظارتها بر فعالیت این کارخانه در محدوده شهر اهواز از سوی کارشناسان ادامه دارد تا به حداقل آلودگیها فعالیت انجام شود.