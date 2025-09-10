دانشگاه شهید بهشتی از برگزاری دو هفته اول سال تحصیلی کلاس‌ها به صورت مجازی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ معاونت دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرد: بر اساس تصمیمات هیئت رئیسه دانشگاه وضع تخلیه خوابگاه‌ها برای آماده‌سازی با هدف بهره‌برداری در سال تحصیلی جدید, زمان و نحوه شروع ترم تحصیلی جدید به صورت زیر خواهد بود:

الف- شروع نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ از شنبه ۵ مهر خواهد بود.

ب- برگزاری کلاس‌ها در ۲ هفته اول ترم (۵ تا ۱۸ مهرماه) به صورت مجازی خواهد بود.

ج- آغاز کلاس‌های حضوری از شنبه ۱۹ مهر در محل دانشگاه و پردیس‌های آن خواهد بود.

تخلیه و بازگشایی خوابگاه‌ها

الف- دانشجویان عزیز کارشناسی موظف به تخلیه خوابگاه‌ها هستند، از این رو لازم است اتاق خود را تخلیه نمایند. به این منظور جهت رفاه حال دانشجویان انبار‌هایی تدارک دیده شده است که دانشجویان می‌توانند وسایل خود را با مسئولیت خود در آن قرار دهند. آخرین مهلت تخلیه‌ی خوابگاه برای این دسته از دانشجویان اول وقت روز شنبه ۲۲ شهریور ماه است.

ب- آن دسته از دانشجویان روزانه غیربومی تحصیلات تکمیلی (دکترا و کارشناسی ارشد) که تا پایان مهرماه مشمول شرایط زیر هستند می‌توانند از خوابگاه‌ها استفاده نمایند:

• کسانی که از رساله یا پایان‌نامه خود در این بازه زمانی دفاع خواهند کرد.

• کسانی که دفاع رساله یا پایان‌نامه آنها در نیم‌سال اول تحصیلی جاری نیاز به انجام کار آزمایشگاهی یا کارگاهی دارد.

• کسانی که از پروپوزال رساله‌ی خود در این بازه زمانی دفاع خواهند کرد.

در فاصله زمانی ۲۲ شهریور تا ۱۷ مهر همه بلوک‌ها و اتاق‌های دانشجویی نیاز به نظافت، تعمیر، تجهیز و سمپاشی دارد، و برای این منظور تخلیه کامل اتاق‌های دانشجویان کارشناسی و همکاری کامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی که در خوابگاه‌ها اجازه‌ی اسکان یافته‌اند ضروری است. (احتمال جابجایی این دسته از دانشجویان برای امکان تعمیر و تجهیز اتاق‌های در اختیار آنان وجود دارد).

ج- اسکان مجدد دانشجویان عزیز در خوابگاه‌ها از پنجشنبه ۱۷ مهر فراهم شده است.