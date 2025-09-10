مقام‌های لهستانی امروز اعلام کردند که این کشور و متحدانش در ناتو، پهپاد‌های روسی را که در جریان تهاجم به اوکراین حریم هوایی لهستان را نقض کرده بودند، سرنگون کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، خبرگزاری آسوشیتدپرس خبر داد که دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان، در رسانه‌های اجتماعی نوشت: دیشب حریم هوایی لهستان توسط تعداد زیادی از پهپادهای روسی نقض شد. پهپادهایی که تهدید مستقیمی ایجاد می‌کردند، سرنگون شدند.

نیروهای مسلح لهستان سه‌شنبه شب و بامداد چهارشنبه به دلیل "حملات هوایی گسترده علیه اهداف واقع در اوکراین" توصیف کردند، در حالت آماده‌باش قرار داشتند.

ولادیسلاو کوسینیاک -کامیش (Władysław Kosiniak-Kamysz)، وزیر دفاع لهستان نیز در تارنمای ایکس نوشت که "بیش از ۱۰ شیء" وارد حریم هوایی لهستان شدند و مواردی که خطری برای امنیت لهستان محسوب می‌شدند، خنثی شدند. وی از فرماندهی هوایی ناتو و نیروی هوایی و فضایی سلطنتی هلند برای حمایت از این اقدام با جنگنده‌های اف-۳۵ تشکر کرد.

برنارد بلاشچوک (Bernard Blaszczuk)، دهیار روستای ویریکی در منطقه لوبلین، به رسانه محلی تی وی پی اینفو (TVP Info) گفت که یک خانه مورد اصابت "موشک یا پهپاد قرار گرفته است". او گفت که افرادی در داخل ساختمان بودند؛ اما هیچ کس آسیب ندید.

براساس اعلام نخست وزیر لهستان، پدافند هوایی اوکراین ۳۸۶ پهپاد و ۲۷ موشک کروز را رهگیری یا در ناوبری آنها ایجاد اختلال کرده است.

وی عنوان کرد که دستکم هشت پهپاد دشمن از مرز اوکراین عبور کرده و به سمت جمهوری لهستان ادامه مسیر دادند و اینکه ظرف شب گذشته ۱۹ بار حریم هوایی لهستان نقض شد و بیشتر پهپادهای روس از فراز بلاروس وارد لهستان شدند. لهستان همچنین از ناتو خواسته تا ماده ۴ را فعال کند.

در ماده ۴ «سازمان پیمان آتلانتیک شمالی» آمده است: «هر زمان که به نظر هر یک از اعضای ناتو، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی یا امنیت هر یک از اعضا مورد تهدید قرار بگیرد، طرف‌ها با یکدیگر مشورت خواهند کرد».

فرودگاه شوپن ورشو نیز با اشاره به بسته شدن حریم هوایی به دلیل عملیات نظامی، پروازها را برای چند ساعت به حالت تعلیق درآورد.

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز امروز گفت که نشانه‌های اولیه دال بر این است که حادثه دیشب عمدی بوده است.

در همین حال نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد که در جریان تهاجم هوایی دیشب، روسیه ۴۱۵ فروند انواع پهپاد و همچنین ۴۲ فروند موشک کروز و یک فروند موشک بالستیک شلیک کرده است.