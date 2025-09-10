پخش زنده
وزارت امور خارجه روسیه با صدور بیانیهای، حملات اسرائیل به دوحه را نقض آشکار حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل عنوان و این اقدام تنشآفرین را به شدت محکوم کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از مسکو، در بیانیه وزارت امورخارجه روسیه آمده است: روز نهم سپتامبر، اسرائیل مجموعهای از حملات هوایی را به ساختمانهایی در یک محله مسکونی پایتخت قطر، دوحه، انجام داد که هدف آن، اعضای ارشد رهبری جنبش فلسطینی حماس اعلام شدند. بر اساس اطلاعات دریافتی، در نتیجه این حمله شش نفر، از جمله یک کارمند وزارت کشور قطر، کشته شدند و چند نفر زخمی شدند.
روسیه این رویداد را نقض آشکار حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل، تعرض به حاکمیت و تمامیت ارضی یک کشور مستقل و گامی میداند که به تشدید بیشتر و بیثباتی اوضاع در خاورمیانه منجر میشود. چنین روشهایی در مقابله با کسانی که در اسرائیل به عنوان دشمن و مخالف خود شناخته میشوند، شایسته شدیدترین محکومیت است.
حمله هوایی به قطر، بهعنوان کشوری که نقش کلیدی میانجیگری در مذاکرات غیرمستقیم میان حماس و رهبری اسرائیل برای پایان دادن به جنگی که تقریباً دو سال در نوار غزه ادامه داشته و آزادی افراد بازداشتشده دارد، نمیتواند جز به عنوان اقدامی که هدف آن تضعیف تلاشهای بینالمللی برای یافتن راهحلهای صلحآمیز است، تفسیر شود.
در این رابطه، مسکو بار دیگر از همه طرفهای درگیر میخواهد رویکردی مسئولانه اتخاذ کرده و از اقداماتی که ممکن است منجر به وخامت اوضاع در منطقه درگیری فلسطین و اسرائیل و پیچیدهتر شدن دستیابی به راهحل سیاسی شود، خودداری کنند.
روسیه موضع اصولی و مستمر خود را درباره لزوم توقف سریع آتشبس در نوار غزه و عدم وجود جایگزین برای راهحل جامع مسئله فلسطین بر پایه چارچوب حقوقی بینالمللی به خوبی شناختهشده، تأیید میکند.