مدیرکل حفاظت محیطزیست چهارمحالوبختیاری از ثبت تصویر سه فرد پلنگ ایرانی در منطقه حفاظتشده سبزکوه استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محسن کریمی گفت: رئیس منطقه حفاظتشده سبزکوه و محیطبان منطقه موفق به ثبت تصویر سه فرد پلنگ با استفاده از دوربین تلهای شد.
وی افزود: تصاویر ثبتشده از پلنگ ایرانی در منطقه حفاظتشده سبزکوه، نشاندهنده پویایی زیستگاه و موفقیت اقدامات حفاظتی در این منطقه است.
وی از پایش مستمر گونههای شاخص و مستندسازی حضور گربهسانان در زیستگاههای طبیعی استان خبر داد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان افزود: منطقه حفاظتشده سبزکوه یکی از بهترین زیستگاههای فعال برای گونهی پلنگ ایرانی در غرب کشور است.