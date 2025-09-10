به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محسن کریمی گفت: رئیس منطقه حفاظت‌شده سبزکوه و محیط‌بان منطقه موفق به ثبت تصویر سه فرد پلنگ با استفاده از دوربین تله‌ای شد.

وی افزود: تصاویر ثبت‌شده از پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت‌شده سبزکوه، نشان‌دهنده پویایی زیستگاه و موفقیت اقدامات حفاظتی در این منطقه است.

وی از پایش مستمر گونه‌های شاخص و مستندسازی حضور گربه‌سانان در زیستگاه‌های طبیعی استان خبر داد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان افزود: منطقه حفاظت‌شده سبزکوه یکی از بهترین زیستگاه‌های فعال برای گونه‌ی پلنگ ایرانی در غرب کشور است.