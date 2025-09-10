پخش زنده
امروز: -
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی توافق اخیر با ایران برای ازسرگیری بازرسیها را نشانهای مثبت برای دیپلماسی دانست و تأکید کرد که در حل چالشهای بینالمللی هیچچیز جایگزین گفتوگو نمیشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رافائل گروسی روز چهارشنبه در نشست فصلی شورای حکام گفت: «دیروز در قاهره با امضای توافق درباره سازوکارهای عملی اجرای پادمانها در ایران، میان من و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، دکتر عباس عراقچی گامی مهم در مسیر درست برداشته شد. این سند یک سند اجرایی پادمانی است و عمومی نیست، اما با توجه به اهمیت و معنای آن، اجازه دهید بهطور کلی به آن و برداشت خودمان اشاره کنم.»
وی افزود: «حملات ماه ژوئن (خرداد) به تأسیسات هستهای ایران منجر به تعلیق اجتنابناپذیر فعالیتهای بازرسی در ایران شد؛ تعلیقی کامل، و این برای نخستین بار از زمان امضای موافقتنامه جامع پادمان میان ایران و آژانس بود. ازسرگیری این فعالیتهای حیاتی، یک روند خودکار یا صرفاً اداری ساده نیست. همانطور که میتوانید تصور کنید، بعد از آنچه اتفاق افتاد، کار سادهای نخواهد بود. افزون بر این، همانطور که همگی میدانید، مجلس ایران قانونی را برای تعلیق همکاری با آژانس تصویب کرد. این مسئله خطر آن را به وجود آورد که ایران نتواند تعهدات پادمانی خود را رعایت کند. مطمئنم شما با من همعقیدهاید که چنین وضعیتی پیامدهای متعددی، و البته منفی، به همراه داشت و نباید اجازه داد رخ دهد.»
گروسی با اشاره به مواضع تهران ادامه داد: «دلگرمکننده بود که شاهد اعلام آمادگی ایران برای باقیماندن در معاهده انپیتی و ادامه همکاری در چارچوب نظام منع اشاعه بینالمللی باشیم. همزمان ایران نگرانیهایی را مطرح کرد و وظیفه ما بهعنوان یک سازمان بینالمللی این است که به آن نگرانیها گوش دهیم و راههایی برای رسیدگی به آنها پیدا کنیم؛ بهگونهای که این عوامل مهم را با یکدیگر هماهنگ سازد: قانون جدید ایران و تعهدات حقوقی موجود ناشی از موافقتنامه پادمان انپیتی.»
او گفت: «این دقیقاً همان کاری است که ما طی هفتههای گذشته با مجموعهای از رایزنیهای فنی دوجانبه انجام دادهایم که نهایتاً دیروز در دیدار من با دکتر عراقچی در قاهره به اوج رسید. بهطور خلاصه، این سند فنی چارچوب روشنی برای نحوه اطلاعرسانی و اجرای بازرسیها ارائه میدهد که کاملاً با مفاد موافقتنامه جامع پادمان منطبق است. این سند همه تأسیسات و مراکز هستهای ایران را در بر میگیرد و شامل گزارشدهی درباره سایتهای مورد حمله، از جمله مواد هستهای موجود در آنها نیز میشود.. ایران در این زمینه از روندهای داخلی تازه تصویبشده خود پیروی خواهد کرد و این مسیر را برای بازرسیها و دسترسیهای لازم باز خواهد کرد.»
مدیرکل آژانس خاطرنشان کرد: «رویکردهای پادمانی مربوط به هر یک از تأسیسات در سطح فنی بازبینی خواهد شد و این روند همواره در چارچوب حقوق و تعهدات ایران و آژانس ذیل موافقتنامه پادمان انپیتی انجام میشود؛ تعهداتی که با این اقدامات عملی تغییر یا اصلاح نخواهد کرد.»
وی ادامه داد: «ماهیت فنی این سند از اهمیت عمیق آن نمیکاهد. ایران و آژانس اکنون همکاری را به شیوهای محترمانه و جامع از سر خواهند گرفت. این اقدامات عملی باید اکنون اجرا شوند. در این روند ممکن است با دشواریها و مسائلی مواجه شویم که باید حل شوند، اما اکنون میدانیم چه کاری باید انجام دهیم و چه ابزارهایی برای اجرای این تفاهمهای اساسی در اختیار داریم.»
او در پایان اظهار داشت: «صمیمانه امیدوارم ازسرگیری فعالیتهای بازرسی در ایران بهعنوان نشانهای مثبت و گواهی بر امکان دستیابی به توافقها و تفاهمها تلقی شود؛ زیرا برای حل پایدار و ماندگار چالشهای بینالمللی، از جمله این موضوع، هیچ چیز جایگزین گفتوگو نیست.»
همکاریهای ایران و آژانس در پی حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تاسیسات هستهای صلحآمیز کشورمان به حالت تعلیق درآمده بود. مجلس شورای اسلامی تیرماه گذشته قانونی را در این زمینه به تصویب رساند که بر اساس آن، دولت موظف است تا زمان تحقق شروط مشخصشده در متن مصوبه، همکاریهای خود با آژانس را متوقف سازد.
پس از آن مذاکراتی میان دو طرف درباره نحوه ازسرگیری همکاریها شکل گرفت که سرانجام ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی دیروز (سهشنبه) درباره نحوه تعامل در وضع جدید، متعاقب حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تاسیسات هستهای صلحآمیز کشورمان به تفاهم رسیدند.
سید عباس عراقچی طی سخنانی بعد از امضاء توافق اعلام کرد: گامهای عملی توافقشده برای اجرای پادمانها به طور کامل با قانون مجلس شورای اسلامی ایران منطبق است؛ به نگرانیهای ایران میپردازد و چارچوبی برای استمرار همکاری فراهم میسازد. آنچه ما انجام دادهایم، در عین حال که حقوق مسلم ما را تضمین میکند، همکاری با آژانس را ذیل یک چارچوب توافقشده حفظ مینماید. این توافق یک سازوکار عملی برای همکاری برقرار میکند که هم شرایط استثنائی امنیتی ایران و هم الزامات فنی آژانس را بازتاب میدهد.