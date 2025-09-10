پخش زنده
نایب قهرمان کاراته آسیا امروز با استقبال مردم و مسئولان وارد زادگاهش میاندوآب شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ امیررضا مسلمان کاراته کای شایسته میاندوآبی که مدال نقره آسیا را از آن خود کرده بود به خانه بازگشت .
بیست و سومین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی ردههای سنی نوجوانان، جوانان و امیدهای آسیا از روز جمعه ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۴ با حضور ۵۱۶ کاراته کا در شهر شائوگوان چین برگزار شد.
در ترکیب تیم ملی اعزامی کشورمان به این رقابتها در کاتا انفرادی جوانان امیررضا مسلمان از استان آذربایجان غربی (شهرستان میاندوآب) موفق به کسب مدال نقره آسیا شد.
مسلمان در این رقابتها با شکست حریفان خود از هند، هنگ کنگ و عربستان راهی فینال این رقابتها شد که در فینال با تمامی شایستگیها برابر حریف ژاپنی خود بازی را واگذار و به مدال نقره دست یافت.