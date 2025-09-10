پخش زنده
بنیاد بینالمللی صلوات به مناسبت سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) جشن باشکوهی با حضور پرشور هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم در منطقه ۲۲ تهران برگزار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم که حالوهوایی معنوی و در عین حال شاد داشت، بخشهای متنوعی همچون ابتهال و مداحی، شعرخوانی، سخنرانی و نمایش با موضوع فلسطین اجرا شد و فضایی سرشار از شور و نشاط معنوی برای حاضران فراهم آورد.
در حاشیه جشن، قرعهکشی ویژهای برگزار شد که در آن به ۱۰۰ نفر از شرکتکنندگان جوایزی اهدا شد.
همچنین غرفههای متنوعی از جمله کودک، سلامت، فلسطین، خطاطی و نقاشی برپا شده بود که با استقبال گسترده بازدیدکنندگان بهویژه خانوادهها و کودکان روبهرو شد.
این برنامه به عنوان یکی از رویدادهای فرهنگی و اجتماعی شاخص منطقه، شب خاطرهانگیزی را برای اهالی و شرکتکنندگان رقم زد.