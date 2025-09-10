پخش زنده
این هفته چهارشنبه، شبکه نمایش با فیلم «مکانی آرام ۲» محصول ۲۰۲۰، شبی پر از هیجان و وحشت برای بینندگان رقم میزند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این فیلم سینمایی به کارگردانی جان کرازینسکی، اثری دلهرهآور که تحسین منتقدان و علاقهمندان سینما را برانگیخته است.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: پس از وقوع حوادث ترسناکی که برای خانواده ابوت در داخل خانه رخ داد، اکنون آنها باید با وحشت دنیای خارج از خانه روبهرو شوند؛ خانواده ابوت حال به سمت ناشناختهها قدم گذاشته و به زودی متوجه میشوند موجوداتی که از طریق صداها شکار خود را پیدا میکردند تنها تهدید آنها محسوب نشده و…
بازیگرانی، چون کیلین مورفی، جان کرازینسکی، امیلی بلانت، نوآ جوپ، جایمن هانسو، اسکات مک نایری و بلیک دی لانگ در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
فیلم «مکانی آرام ۲» چهارشنبه شب ساعت ۲۳ پخش میشود و بازپخش آن روز پنج شنبه ۲۰ شهریور ساعت ۷ و ۱۵ خواهد بود.