مراسم تشییع و خاکسپاری شهید مدافع نظم و امنیت، ستوان اصغر بندری دلی، معاون پلیس مبارزه با مواد مخدر دزپارت در شهرستان ایذه برگزار خواهد شد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ حشمت الله بستامی، فرمانده انتظامی ایذه گفت: در راستای تامین امنیت محلات دزپارت، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر، حین پاکسازی، با تعدادی از عوامل تهیه و توزیع این بلای خانمان سوز درگیر شدند.

وی افزود: در این درگیری مسلحانه، ستوان اصغر بندری دلی، معاون پلیس مبارزه با مواد مخدر دزپارت روز سه شنبه ١٨ شهریور در درگیری با اشرار مسلح در یکی از روستا‌های این شهرستان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

سرهنگ بستامی ضمن تسلیت و تبریک به خانواده شهید بندری دلی اظهار کرد: مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید مدافع نظم و امنیت، ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه روز پنجشنبه ۲۰ شهریورماه از میدان ولایت ایذه به سمت گلزار شهدای این شهرستان باحضور مردم شهیدپرور و قدرشناس برگزار خواهد شد.

وی در پایان تاکید کرد: امنیت شهروندان، خط قرمز پلیس است، بنابراین به منظور تامین این مهم، با هدف فراهم کردن آرامش و آسایش شهروندان، تا پای جان در خدمتشان خواهیم بود و عوامل این جنایت، به زودی به سزای اعمال ننگین شان خواهند رسید.