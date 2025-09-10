پخش زنده
مرحله چهارم طرح کالابرگ الکترونیکی همزمان با سراسر کشور امروز در هرمزگان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت: اجرای کالابرگ الکترونیکی با هدف حمایت از معیشت خانوارها و تقویت سبد غذایی ویژه دهکهای پایین درآمدی صورت میگیرد.
کیومرث برخورداری افزود: در این مرحله، دهکهای اول تا سوم به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان اعتبار دریافت میکنند که صرف خرید ۱۱ قلم کالای اساسی از جمله لبنیات، پروتئین و خواربار میشود.
وی گفت: درهرمزگان ۲۱۵ هزار و ۳۹۶ خانوار در دهکهای اول تا سوم قرار دارند.
بیشتر بخوانید؛ مرحله جدید اختصاص کالابرگ در هرمزگان
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان افزود: این اعتبار به کد ملی سرپرستان خانوار تخصیص یافته و از طریق پیامک به آنان اطلاعرسانی شده است.
برخورداری گفت: مشمولان میتوانند برای اطلاع از فروشگاههای طرف قرارداد و مشاهده مانده اعتبار، اپلیکیشن «شما» را از طریق بسترهایی مانند «بازار» و «مایکت» نصب و استعلام موجودی را از طریق کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* بگیرند.