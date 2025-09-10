پخش زنده
امروز: -
شبکه ورزش در چارچوب برگزاری مسابقات مرحله یک چهارم نهایی یورو بسکت ۲۰۲۵، امروز چهارشنبه ۱۹ شهریور، دیدار بین دو تیم گرجستان و فنلاند و رقابت بین دو تیم آلمان و اسلوونی را به صورت مستقیم پخش میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش امروز چهارشنبه ۱۹ شهریور از ساعت ۱۷:۳۰، در چارچوب رقابتهای مرحله یک چهارم نهایی یوروبسکت ۲۰۲۵، دیدار بین دو تیم گرجستان و فنلاند و در ساعت ۲۱:۳۰ رقابت بین تیمهای آلمان و اسلوونی را با گزارشگری اختصاصی و در قالب برنامه زنده «مثبت ورزش» تدارک دیده است.
یوروبسکت ۲۰۲۵ چهلودومین دوره از رقابتهای قهرمانی بسکتبال مردان اروپا است، مسابقاتی بینالمللی که هر چهار سال یکبار و بهوسیله فیبا اروپا برگزار میشود.
مانند سه دوره گذشته، این رقابتها نیز بهصورت مشترک در چند کشور در حال برگزار شدن است.