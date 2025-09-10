پخش زنده
خیر بیرجندی ۱۰۰ میلیون تومان به انجمن حمایت زندانیان خراسان جنوبی اهدا کرد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، این کمک را خیر نیک اندیش عبدالله یوسفی برای حمایت از خانوادههای زندانیان نیازمند اهدا کرد.
رئیس اداره خدمات اجتماعی مراقبت بعد از خروج زندانهای استان گفت:معیشت خانوادههای زندانیان نیازمند، چالش بزرگی است که تأمین هزینههای تحصیلی، درمانی، اجارهبها... را برای این خانوارهای آبرومند دشوار کرده است و کمک به این خانوادهها و کاستن از فشار روحی و روانی ناشی از ناتوانی در تأمین مخارج، یکی از بهترین اقداماتی است که میتواند شادی واقعی در دل مؤمنان ایجاد کند.
الوندی افزود: انجمنهای حمایت از زندانیان استان هیچ گونه اعتبار دولتی دریافت نمیکند و تمامی کمکها صرفاً توسط خیرین و مردم نوعدوست تأمین میشود که جامعه خیرین، کارآفرینان، کسبه و فعالان اقتصادی میتوانند در آستانه سال تحصیلی جدید این انجمن را در تهیه ملزومات آموزشی برای فرزندان زندانیان یاری کنند.