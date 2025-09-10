به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان شامگاه سه‌شنبه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه «پروژه مهر» از اردیبهشت‌ماه در استان آغاز شده و تا اول مهر ادامه دارد اظهار کرد: این پروژه با مشارکت ۶۴۰۰ نفر و با تشکیل چند کارگروه در حال اجراست.



سید عیسی سهرابی، با بیان اینکه ۴۶۴۶ مدرسه دولتی و غیردولتی در استان فعال هستند، گفت: مانور بازگشایی مدارس در ۱۸۶۱ مدرسه، معادل ۴۰ درصد از مراکز آموزشی استان، انجام شده و می‌توان گفت این مدارس از آمادگی نسبی برخوردار هستند.



سهرابی در ادامه به «نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی» اشاره کرد و افزود: این نهضت با اولویت محرومیت‌زدایی و مشارکت مردمی، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت است.



وی با اشاره به نتایج بررسی‌های انجام‌شده گفت: در نظام مسائل آموزشی استان، ۱۷۰ مدرسه کانکسی با بیش از ده دانش‌آموز، ۷۰ مدرسه سنگی، ۶۱۲ مدرسه تخریبی، ۶۴ پروژه در حال ساخت و ۱۵ مدرسه با تراکم بالای ۳۵ دانش‌آموز شناسایی شده است.



مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با بیان اینکه مدارس کانکسی با بیش از ده دانش‌آموز به جز ۴ مدرسه که به دلیل مشکل مسافت امکان جابه‌جایی ندارند تا پایان شهریورماه برچیده خواهند شد، تصریح کرد: باتوجه‌به میانگین دانش‌آموزان این مدارس، می‌توان گفت وضعیت تحصیلی حدود ۴ هزار دانش‌آموز نسبت به سال‌های گذشته بهبود خواهد یافت.



به گفته سهرابی در مناطق عشایری، مدارس شبه کپری وجود دارند که در حال حاضر در اولویت نیستند، ولی مطالعات مربوط به آنها در دست اقدام است.



سهرابی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: هدف اصلی ما این است که هیچ دانش‌آموزی بدون ثبت‌نام و هیچ کلاسی بدون معلم نماند.



وی خاطرنشان کرد:، اما در حوزه مدیریت نیروی انسانی با چالش «عدم توازن» مواجهیم؛ به این صورت که در غرب استان با مازاد نیرو و در شرق با کمبود نیرو روبه‌رو هستیم.



مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان افزود: این عدم توازن سالانه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان هدررفت منابع نیروی انسانی در استان به دنبال دارد. در حال حاضر، ۲۸۲۶ نفر متقاضی کار از خارج از استان و ۱۹۰۰ متقاضی داخل استان، خواهان فعالیت در مناطق غربی هستند و این موضوع کاهش سهمیه استخدام را در سال آینده به دنبال دارد.



سهرابی با اشاره به تغییر رویکرد در ساماندهی سرویس‌های مدارس، گفت: ساماندهی سرویس در شهر‌ها با شهرداری و در روستا‌ها با دهیاری‌ها است و نقش آموزش‌وپرورش در این حوزه، صرفاً نظارتی است.



وی بیان کرد: براین‌اساس، توافقاتی با دو شرکت انجام شده و قرارداد‌ها آماده است.



مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان تأکید کرد: اصرار داریم که صلاحیت‌سنجی و انعقاد قرارداد با رانندگان، از طریق این شرکت‌ها انجام شود تا طرف حساب مشخص باشد و ما بتوانیم نقش نظارتی خود را به‌درستی ایفا کنیم.



وی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه جدید مدیران مدرسه حق انعقاد قرارداد با هیچ پیمانکار و شرکتی را ندارد.