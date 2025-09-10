به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، نماینده ولی فقیه در گیلان و استاندار از حضور گیلانیان شهیدپرور در دومین کنگره ملی هشت هزار شهید استان گیلان با صدور پیامی تشکر و قدردانی کردند و حضور حماسی مردم گیلان در دومین کنگره ۸ هزار شهید استان، برگ زرین دیگری بر تاریخ پرافتخار این دیار دانستند.

در این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مردمان نجیب و ولایت‌مدار خطه‌ی گیلان.

با سلام و تحیات الهی.

ده شب پر از خاطره، ده شب عطرآگین از یادِ ۸۰۰۰ شهید گلگون‌کفن این دیار، در باغ موزه دفاع مقدس، به همت حضور نورانی شما، به حماسه‌ای ماندگار بدل گشت. از اعماقِ جان، مفتخریم که شاهد عشق، ارادت و بصیرتِ کم‌نظیر شما در این مکانِ مقدس بودیم.

آنچه در کنگره‌ی باشکوه ۸۰۰۰ شهید سرافراز استان گیلان به وقوع پیوست، جلوه‌ای بی‌بدیل از عشق، ارادت، بصیرت و حماسه‌سازی بود که بار دیگر، صلابت و پایداری مردمان این خطه‌ی همیشه قهرمان را به نمایش گذاشت. حضور پرشور و معنوی شما عزیزان، اعم از آحاد مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، مسئولین، نیرو‌های نظامی و انتظامی، و تمامی اقشار جامعه، در این رویداد عظیم فرهنگی و معنوی، موجب عزت و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و استان گیلان گردید.

خداوند را شاکریم که چنین مردمی را به ما عطا کرده است؛ مردمی که در اوجِ سختی‌ها، چون کوه استوارند و در بزنگاه‌هایِ تاریخ، چون ستاره می‌درخشند.

اینجانبان مراتب سپاس و قدردانی خالصانه‌ی خویش را به تمامی عوامل برگزاری این کنگره و همه عزیزانی که با حضور گرم و ارزشمند خود، در این کنگره‌ی ملی، حماسه‌ای دیگر آفریدند، اعلام می‌داریم.

امید است روحیه ایثار، مقاومت و ولایت‌مداری شهدا، همواره چراغ راه مسئولین و ملت شهیدپرور گیلان باشد.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته