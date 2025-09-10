به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، قادر رودکیان اظهار کرد: جشنواره سراسری استاد شهریار را می‌توان نخستین جشنواره رسمی موسیقی ایرانی نام برد که قرار است در سه بخش گروه نوازی، تک نوازی (و آواز) و بخش جنبی برگزار شود.

وی افزود: بخش گروه نوازی بدون درنظر گرفتن شرط سنی در سطح ملی بین گروه‌های موسیقی چهار تا ۱۲ نفره و بخش تک نوازی نیز در سطح استانی خواهد بود و علاقه مندان می‌توانند در بخش جنبی شرکت کنند و در صورت پذیرش، اجرا داشته باشند.

دبیر جشنواره موسیقی استاد شهریار در خصوص اهمیت برگزاری این جشنواره در تبریز ادامه داد: این جشنواره به منظور حمایت و صیانت از موسیقی سنتی ایرانی و با هدف شناسایی استعداد‌های درخشان موسیقی ایران زمین و ایجاد همدلی و اتحاد برگزار می‌شود.

رودکیان گفت: بخش تک خوانی و تکنوازی این جشنواره در ۲ رده سنتی هنرمندان زیر ۱۸ سال و بین ۱۸ تا ۴۰ سال در ۱۲ رشته موسیقیایی شامل آواز، تار، سه تار، عود، کمانچه، ویولن ایرانی، نی، سنتور، قانون، دف، دایره و تنبک برگزار می‌شود و بخش جنبی نیز بدون شرط سنی، به صورت غیررقابتی و بدون جایزه نقدی در بخش‌های تک نوازی و تک خوانی، گروه‌های موسیقی ایرانی شامل ۲نوازی، سه نوازی و ... و گروه‌های تنبک نوازی، دف نوازی و ... برگزار خواهد شد.

وی اظهار کرد: محوریت داوری آثار باکلام ارسالی به جشنواره، اشعار استاد شهریار است و امتیاز ویژه‌ای به این موضوع داده می‌شود و آثار بی کلام از استادان موسیقی تبریز از جمله بیگجه خانی، اقبال آذر، حسن عذاری، بهجت و قطعات جدید نیز امتیاز خاصی دارند.

قادر رودکیان ادامه داد: هنرمندان فرصت دارند تا ۱۵ مهرماه آثار خود را به دبیرخانه جشنواره به نشانی، تبریز- بلوار ۲۹ بهمن- مجتمع فرهنگی هنری ۲۹ بهمن- دفتر انجمن موسیقی آذربایجان شرقی ارسال کنند.

دبیر نخستین جشنواره سراسری موسیقی استاد شهریار افزود: پنجم و ششم آبان ماه اجرا‌های تک نوازی و هفتم و هشتم آبان ماه نیز اجرا‌های گروه نوازی برگزار شده و آیین اختتامیه این جشنواره نیز نهم آبان ماه خواهد بود.

وی ادامه داد: این جشنواره با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز و انجمن موسیقی استان برگزار می‌شود و رایزنی‌ها برای تداوم برگزاری این جشنواره در سال‌های آتی ادامه دارد.

رودکیان خاطرنشان کرد: مکتب تبریز یکی از اصلی‌ترین مکتب‌های موسیقی پایه کشورمان به شمار می‌رود و استادان و شیوه‌های آوازخوانی منحصر‌به‌فرد خود را دارد و درصدد معرفی این اساتید به هنرمندان و جامه امروز هستیم.

وی افزود: جوایز بخش گروه نوازی شامل تندیس جشنواره، لوح افتخار و جایزه نقدی معادل ۷۰۰ میلیون ریال برای گروه اول، لوح تقدیر و جایزه نقدی معادل ۵۰۰ میلیون ریال برای گروه دوم و لوح تقدیر و جایزه نقدی معادل ۳۰۰ میلیون ریال برای گروه سوم و جوایز بخش تک خوانی و تک نوازی (هر۲ رده سنی) نیز شامل تندیس جشنواره لوح افتخار و جایزه نقدی معادل ۸۰ میلیون ریال نفر اول، لوح تقدیر و جایزه نقدی معادل ۵۰ میلیون ریال نفر دوم و لوح تقدیر و جایزه نقدی معادل ۳۰ میلیون ریال نفر سوم خواهد بود.