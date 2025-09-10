به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرماندار شهرستان بروجرد گفت: با پیگیری انجام شده و در جریان دیدار با مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت نیرو؛ موضوع حفر ۸ حلقه چاه آب شرب در شهرستان پیگیری و مقرر شد تا این تعداد چاه آب توسط معاونت مهندسی شرکت آب و فاضلاب کشور حفر شود.



قدرت اله ولدی تصریح کرد: پیش از این؛ و بر اساس برنامه ریزی سنوات قبل مقرر شده بود تا حفر این تعداد چاه آب شرب توسط آب منطقه‌ای صورت گیرد که به دلایل مختلف این مهم اجرایی نشده و مشکلات مختلفی را در تأمین آب شرب برای شهرستان بوجود آورده بود.



وی اضافه کرد: در جریان دیدار با مشاور وزیر نیرو و با موافقت مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مقرر شد تا با تأمین اعتبار حفر چاه‌های یاد شده توسط معاونت مهندسی آبفا کشور آغاز و عملیات حفاری و تجهیز آن توسط شرکت آب و فاضلاب بروجرد انجام شود.



وی ضمن قدر دانی از سرپرست معاونت نظارت بر بهره‌برداری برداری شرکت آب و فاضلاب کشور؛ اظهار داشت: بهره برداری از این تعداد چاه آب شرب تاثیرات فراوانی در تأمین آب شرب شهرستان خواهد داشت.