به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، سایت خبری «جیو نیوز» در گزارشی به نقل از منابع امنیتی نوشت: این تروریست‌ها عمدتاً از مرز‌های افغانستان وارد پاکستان شده و در شهر‌های «پیشاور»، «بنو»، «تانک»، «دیراسماعیل خان»، «لکی مروت»، «سوات»، «شانگلا» و مناطق قبایلی ادغام‌شده شمالی بویژه شهر «باجور» پنهان شده‌اند.

گزارش‌ها حاکی است که عناصر مسلح حتی در برخی موارد اقدام به ایجاد ایست بازرسی در مسیر‌های راهبردی از جمله جاده اقتصادی چین–پاکستان (CPEC) و جاده‌های منتهی به شهر‌های «بنو» و «تانک» کرده‌اند. بر اساس گزارش پلیس تنها در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۵ بیش از ۶۰۰ حمله تروریستی در این ایالت رخ داده که به شهادت دست‌کم ۱۳۸ غیرنظامی و ۷۹ نیروی پلیس انجامیده است.

در همین مدت صد‌ها نفر نیز زخمی شده‌اند. مقام‌های امنیتی اعلام کردند که به دلیل پنهان شدن تروریست‌ها میان مردم محلی، مقابله با آنان دشوار شده و در این میان نیرو‌های نظامی و انتظامی نیز تلفات داده‌اند.

با این حال ارتش و پلیس پاکستان در ماه اوت توانستند طی ۱۹۰ عملیات ضدتروریستی، ۳۹ شبه‌نظامی را از پا درآورده و بیش از ۱۱۰ نفر دیگر را بازداشت کنند. همزمان بزرگان قبایل در نشست‌های مشورتی با سروزیر ایالت خیبرپختونخوا درخصوص ورود تروریست‌ها از افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواستار طرح این موضوع با دولت کابل شده‌اند.