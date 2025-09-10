پخش زنده
امروز: -
به مناسبت میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام یکهزار بسته نوشتافزار میان دانشآموزان کمبرخوردار آبادان و خرمشهر توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، همزمان با سالروز فرخنده ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، و در راستای گرامیداشت روز مهرورزی، یکهزار بسته نوشتافزار برای حمایت از تحصیل دانشآموزان کمبرخوردار در آبادان، خرمشهر و مناطق همجوار منطقه آزاد اروند توزیع شد.
مرحله نخست این طرح شامل توزیع بیش از یکهزار بسته نوشتافزار و کولهپشتی به دانشآموزان تحت پوشش است.
براساس برنامهریزی انجامشده، حمایتهای مؤسسه در طول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت و علاوه بر لوازمالتحریر و کولهپشتی مدارس، اهدای پوشاک، کفش و کمکهزینههای تحصیلی نیز در دستور کار قرار دارد.