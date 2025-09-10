کاروان تیم ملی ووشو ایران به کشورمان بازگشت
کاروان تیم ملی ووشو ایران پس از نایبقهرمانی در مسابقات قهرمانی جهان با استقبال مردم و مسئولان، امروز به کشورمان بازگشت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، کاروان ووشو ایران پس از کسب مقام نایبقهرمانی رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در برزیل، امروز در میان استقبال پرشور مردم و مسئولان به کشورمان بازگشت.
در هفدهمین دوره رقابتهای ووشو قهرمانی جهان که ۱۱ تا ۱۶ شهریور به میزبانی برزیل برگزار شد، کاروان ایران با مدالهای رنگارنگ ملیپوشان ساندا و تالو آقایان و بانوان به عنوان نایبقهرمانی این مسابقات دست یافت و پس از ۶ سال غیبت، بازگشتی پرفروغ به عرصه ووشو جهان داشت.
مدالآوران تیم ملی ووشو ایران به شرح زیر است؛
مدال طلا
زهرا کیانی
صدیقه دریایی
سهیلا منصوریان
شهربانو منصوریان
عرفان محرمی
مهدی مرادی
مدال نقره
شجاع پناهی
محسن محمدسیفی
مدال برنز
شاهین بنیطالبی
سهیل موسوی
ایران در این مسابقات ۶ مدال طلا، ۲ نقره و ۲ برنز گرفت. در این مسابقات کاروان چین با کسب ۱۶ مدال در رده نخست ایستاد و پس از ایران، مالزی و هنگکنگ سوم و چهارم شدند.