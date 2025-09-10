به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، محمد جهانشاهی با حضور در سیمای استان البرز و برنامه نگاه مردم گفت: از اواخر سال ۹۷ مطالعات مختلفی در خصوص مسئله رودخانه‌های البرز انجام شد؛ سال ۹۸ سیلاب‌هایی که آمد در رودخانه کرج کنترل شد.

معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب استان البرز در برنامه نگاه مردم افزود: در خصوص حفاظت از فرونشست زمین ۱۴ دستگاه موثر هستند؛ باید این مطلب را در نظر گرفت که آبخوان یک ورودی آب زمینی و سطحی و یک خروجی دارد، به طور کلی سیاست کلانی نداشتیم که به سمت این رود که خروجی از آبخوان‌ها کاهشی باشد.

وی با بیان اهمیت توجه به میزان مصرف به مجری نگاه مردم توضیح داد: ایران مرکزی یکی از بالاترین رشد‌های جمعیتی را نسبت به کل کشور داشته است. چیزی که آمایش سرزمینی نشان می‌دهد بستری که پذیرش این میزان جمعیت باشد چالش‌هایی را نیز به همراه دارد.

جهانشاهی در برنامه زنده نگاه مردم تصریح کرد: متوسط میزان مصرف در بخش کشاورزی در کشور ۹۲ درصد و در البرز ۶۱ درصد و شهرستان کرج چیزی در حدود ۴۸ درصد است. میزان مصرف آب شرب در کشور ۶ درصد و در استان البرز چیزی حدود ۳۱ درصد است و در شهرستان کرج، ۴۸ درصد است. این آمار و ارقام نشان می‌دهد که ما از یک سری سیاست‌های کلان متأثر هستیم.

وی به مجری نگاه مردم بیان کرد: در محدوده هشتگرد و مسیر رودخانه کردان، عملیات احداث بند تأخیری با برآورد ۱۲ میلیون مترمکعب عملیات تغذیه مصنوعی اتفاق افتاده است؛ طرح های بسیاری در حال برنامه ریزی است به این دلیل که یکی از اهداف ما تغذیه آب خوان‌ها از طریق سیلاب‌هایی است که در مدت معین برنامه ریزی می‌شود.

جهانشاهی در برنامه سیمای البرز مطرح کرد: اولین قانون آب زیرزمینی، بیشتر از میزان ورودی خروجی نباید داشته باشد، ما در تمامی بخش‌ها چیزی بیشتر از ورودی خروجی داشتیم. ۱۴ دستگاه اجرایی فرونشست تأثیرگذار هستند. ۱۳ درصد وزارت نیرو ،مسکن و شهرسازی ۱۸ درصد؛ این میزان تأثرگذاری را باید به نسبت دستگاه‌ها بررسی کرد.