با امضای تفاهم‌نامه همکاری میان موسسه علمی پژوهشی ابن‌سینا در بوسنی و هرزگوین و دانشکده فلسفه دانشگاه سارایوو، لغت‌نامه بوسنیایی فارسی به زودی در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو، این طرح از سال ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۹۰ شمسی) با مشارکت اساتید و پژوهشگران زبان و ادبیات فارسی در کشور بوسنی و هرزگوین به سرپرستی دکتر نامیر کاراخلیلوویچ در دست انجام است. با پایان‌رسیدن مراحل پژوهشی و نگارش، اکنون اولین فرهنگ‌لغت بوسنیایی فارسی در دو جلد در آستانه انتشار عمومی است. این موسسه پیشتر نیز فرهنگ‌لغت فارسی به بوسنیایی را تهیه و منتشر کرده بود.