صدور ۷ هزار گواهینامه مهارت فنیوحرفهای در لرستان
مدیرکل آموزش فنیوحرفهای لرستان از صدور ۷ هزار و ۲۵۶ گواهینامه مهارت فنیوحرفهای در پنجونیم ماه نخست امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
مدیرکل آموزش فنیوحرفهای لرستان گفت: فنیوحرفهای لرستان در پنج ماه و نیم نخست امسال مدت ۱۷ گروه آموزشی در بخش دولتی شامل مراکز ثابت، سیار، پادگانها، کمپها و روستاها دورههای متنوع مهارتآموزی را برگزار کردهاند که در مجموع ۸ هزار و ۲۲۶ نفر-دوره در این بخش شرکت کردهاند.
علی پاشایی با اشاره به گستره جامعه هدف این آموزشها افزود: برنامههای مهارتآموزی در بخش دولتی طیف وسیعی از گروههای اجتماعی را پوشش میدهد؛ از جمله آسیبدیدگان اجتماعی و خانوادههای درگیر اعتیاد، افراد دارای معلولیت، دانشآموختگان دانشگاهی، دانشآموزان، دانشجویان، زنان خانهدار، زنان سرپرست خانوار و اعضای خانوادههایشان، زندانیان، ساکنان سکونتگاههای غیررسمی، روستاییان، سربازان وظیفه، شاغلان پناهگاههای اقتصادی، عشایر، کودکان کار و خیابان، متقاضیان مهارتآموزی، مشمولان بیمه بیکاری و معتادان بهبود یافته است.
مدیرکل آموزش فنیوحرفهای لرستان با اشاره به ظرفیتهای موجود بیان کرد: هم اکنون ۱۳۰ کارگاه دولتی و ۱۸ مرکز آموزشی با ۱۳۵ مربی فعال در استان مشغول فعالیت هستند که بیشترین آمار مهارتآموزی در این دورهها مربوط به متقاضیان آزاد مهارتآموزی با ۳ هزار و ۵۸۸ نفر بوده است. پس از آن، سربازان وظیفه با یکهزار و ۸۸ نفر و زندانیان با ۶۸۴ نفر در رتبههای بعدی قرار دارند. همچنین ۶۰۶ دانشآموز و ۳۴۶ دانشجو از دیگر گروههای پرجمعیت این دورهها بودهاند.
پاشایی ادامه داد: علاوه بر آموزشهای بخش دولتی، ۴۸۰ آموزشگاه آزاد فعال فنیوحرفهای در سطح استان نیز طی این مدت ۷ هزار و ۸۳۳ نفر دوره آموزشی برگزار کردهاند.