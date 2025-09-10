به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، وحید خندانی با اشاره به رفع تصرف اراضی دولتی در شوشتر گفت: مساحت این اراضی ۵۵ هزار متر و ارزش ریالی تقریبی ۲۵ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

وی افزود: این رفع تصرف در شهر شرافت و با حضور جانشین دادستان و سایر مسئولان مربوطه انجام و اراضی یادشده به دولت بازگشت داده شد.

خندانی با هشدار به زمین‌خواران، تاکید کرد: هرگونه تعدی به اراضی ملی و دولتی و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی پیگرد قانونی دارد و وفق قانون با متخلفان برخورد می‌شود.