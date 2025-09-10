رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست هیأت‌مدیره انجمن آمبودزمان آسیایی گفت: انجمن آمبودزمان‌های آسیایی باید نسبت به هرگونه نقض حقوق بشر در سطح منطقه‌ای و جهانی واکنش نشان دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هجدهمین نشست مجمع عمومی و بیست‌وششمین نشست هیأت‌مدیره انجمن آمبودزمان آسیایی روز ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ به میزبانی کمیسیون ملی نظارت جمهوری خلق چین در شهر نانجینگ برگزار شد.

این نشست با حضور رؤسای نهاد‌های آمبودزمانی و دستگاه‌های نظارت و بازرسی کشور‌های آسیایی تشکیل شد و دکتر خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور و خزانه‌دار انجمن به همراه هیأت همراه در آن حضور یافت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در سخنانی بر ضرورت تأسیس مرکز دائمی مطالعات آمبودزمانی در حوزه کشور‌های آسیایی و برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی مشترک تأکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی دبیرخانه انجمن شد که تمامی کشور‌های عضو بتوانند از ظرفیت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی آن بهره‌مند شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت جاری فلسطین و منطقه خواستار طرح نقض حقوق بشر، کشتار جمعی و نسل‌کشی مردم غیرنظامی اعم از زنان، کودکان، بیماران و سالخوردگان توسط رژیم غاصب صهیونیستی شد.

رئیس سازمان بازرسی شهادت بیش از ۶۰ هزار نفر از مردم مظلوم غزه را مصداق نسل‌کشی دانست و حملات بی‌رحمانه به سوریه و لبنان و همچنین تعرض اخیر به قلمرو جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد.

وی ادامه داد: انجمن آمبودزمان‌های آسیایی باید نسبت به هرگونه نقض حقوق بشر در سطح منطقه‌ای و جهانی واکنش نشان دهد.

در ادامه این اجلاس، موضوعاتی همچون بررسی و تصویب فعالیت‌های آمبودزمانی در سطح قاره آسیا، ارائه گزارش عملکرد انجمن در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، تصویب صورت‌های مالی سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، ارائه تقویم برنامه‌های ۲۰۲۵–۲۰۲۶ و تعیین محل، زمان و موضوعات نشست‌های آینده در دستور کار قرار گرفت.

شایان ذکر است در این اجلاس، علی محمدی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در شانگهای و دکتر منصور آقامحمدی معاون همکاری‌های بین‌المللی دفتر ریاست، رئیس سازمان بازرسی کل کشور را همراهی می‌کنند.

انجمن آمبودزمان آسیایی در سال ۱۹۹۶ با هدف تقویت همکاری و تبادل تجربیات میان نهاد‌های بازرسی و آمبودزمانی تأسیس شد و هم‌اکنون بیش از ۴۵ عضو اصلی و وابسته از کشور‌های مختلف قاره آسیا را در بر می‌گیرد.